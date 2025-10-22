Po prvi put u historiji: Komarci se pojavili na mjestu gde ih nikada nije bilo

Hjaltason je za Island monitor rekao da takve insekte nikada ranije nije video.

“Odmah sam mogao da kažem da je ovo nešto što nikada ranije nisam video”, rekao je Hjaltason, koji je uhvatio insekta, za koga se ispostavilo da je ženka.

Od 16. do 18. listopada uhvatio je još dva komarca , jednog mužjaka i jednu ženku, nakon čega je poslao tri kukca na identifikaciju Matthiasu Alfredssonu, entomologu u Islandskom institutu za prirodnu povijest, koji je potvrdio da se radi o komarcima vrste Culiseta annulata.

