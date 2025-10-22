Svaštara

Po prvi put u historiji: Komarci se pojavili na mjestu gde ih nikada nije bilo

3.6K  
Objavljeno prije 16 minuta

Komarci su pronađeni na Islandu, a tri primjerka vrste “Culiseta annulata” pronađena su ranije ovog mjeseca u njegovom vrtu u Kyosu od strane Björna Hjaltasona, prema islandskim medijima.

 Komarac - telegram.hr

Hjaltason je za Island monitor rekao da takve insekte nikada ranije nije video.

“Odmah sam mogao da kažem da je ovo nešto što nikada ranije nisam video”, rekao je Hjaltason, koji je uhvatio insekta, za koga se ispostavilo da je ženka.

Od 16. do 18. listopada uhvatio je još dva komarca , jednog mužjaka i jednu ženku, nakon čega je poslao tri kukca na identifikaciju Matthiasu Alfredssonu, entomologu u Islandskom institutu za prirodnu povijest, koji je potvrdio da se radi o komarcima vrste Culiseta annulata.


Teme:,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh