Koliko često trebate prati grudnjake? Odgovor bi vas mogao iznenaditi

Ipak, iako to u nekim situacijama može biti opravdano, takva praksa nije uvijek nužna, a može čak i oštetiti odjevni predmet.

Kako bi se utvrdilo koliko je često zapravo potrebno prati grudnjak, stručnjaci za čišćenje sa Instituta Good Housekeeping podijelili su preporuke za pravilno održavanje i produženje vijeka trajanja grudnjaka.

Ako perete grudnjak nakon svakog nošenja, moguće je da ulažete više truda nego što je potrebno.

“Grudnjaci se mogu nositi nekoliko puta, možda tri ili čak četiri puta, ovisno o tome koliko ih dugo nosite i jeste li bili aktivni ili ste se znojili”, kaže Carolyn Forte, izvršna direktorica Instituta GH.

Prečesto pranje nije samo nepotrebno, već može dovesti do gubitka elastičnosti i bržeg propadanja tkanine. Stručnjaci ističu nekoliko ključnih faktora koje treba uzeti u obzir pri odluci o pranju grudnjaka.

Nivo znojenja jedan je od najvažnijih faktora. Bilo da je riječ o fizičkoj aktivnosti ili visokim temperaturama, veća količina znoja zahtijeva češće pranje, čak i ako je grudnjak nošen samo jednom ili dva puta nakon posljednjeg čišćenja. Važna je i dužina nošenja.

“Što ih duže nosite, to ih je više potrebno prati. Ako ste osoba koja skida grudnjak kad dođe kući navečer, vjerovatno ih možete prati svaka tri ili četiri nošenja”, navodi Forte.

Vrsta grudnjaka također igra značajnu ulogu. Sportske grudnjake potrebno je pratiti nakon svakog nošenja ako se koriste za intenzivno vježbanje. Prednost je što su mnogi sportski modeli izrađeni od izdržljivih materijala poput najlona i spandeksa, koji mogu podnijeti češće pranje.

Kako bi grudnjaci što duže ostali u dobrom stanju, stručnjaci savjetuju pridržavanje nekoliko osnovnih pravila njege. Određene osjetljive tkanine preporučuje se prati ručno, a prije svakog pranja važno je provjeriti etiketu s uputama za održavanje.

Ako se grudnjak pere u mašini, preporučuje se korištenje mrežaste vrećice kako bi se očuvao oblik i spriječilo oštećenje. Također, prije pranja treba zakopčati sve kukice kako se ne bi zakačile za druge tkanine.

Grudnjake nije preporučljivo sušiti u sušilici zbog osjetljivih materijala. Umjesto toga, višak vode treba nježno ocijediti te ih položiti na ravnu i čistu površinu kako bi se osušili na zraku.

Također, savjetuje se rotiranje grudnjaka. Umjesto nošenja istog modela više dana zaredom, izmjenjivanje nekoliko grudnjaka omogućuje da se elastična traka odmori između nošenja, čime se produžuje njihovo trajanje, prenosi Klix.

