Evo kada po psihologiji počinje starost

Objavljeno prije 27 minuta

ako se mišljenja starijih osoba i stručnjaka razlikuju kada tačno počinje starost, jedno ostaje jasno – starost se sve više vezuje za način razmišljanja, a ne samo za broj godina koje neko ima. Najnovije istraživanje Američkog udruženja psihologa pokazuje da današnje generacije smatraju da starost nastupa mnogo kasnije nego što su to vjerovale prethodne generacije.

Zanimljivo istraživanje i rezultati ankete

U istraživanju su analizirani podaci iz ankete sa 14.056 učesnika iz Njemačke. Pokazalo se da osobe rođene u kasnijim decenijama 20. stoljeća vjeruju da starost počinje kasnije, u poređenju s onima koji su rođeni ranije.

Studija, objavljena u časopisu Psychology and Aging, obuhvatila je ljude rođene između 1911. i 1974. godine. Oni su osam puta ispunjavali anketu nakon što su navršili 25 godina, a njihovo viđenje starosti se mijenjalo kako su starili. Na primjer, ljudi rođeni 1911. godine smatrali su sa 65 godina da starost počinje sa 71, dok su oni rođeni 1956. godine vjerovali da ona počinje tek sa 74.

Pomjeranje granice starosti

Još zanimljivije, istraživanje pokazuje da se granica starosti pomjera kako ljudi sami stare. Prosječna osoba stara 64 godine smatrala je da starost počinje sa 74, ali kada bi dostigla tu dob, tu granicu bi pomjerila na 76. Generalno, ljudi pomjeraju tu liniju za otprilike jednu godinu svakih četiri do pet godina vlastitog starenja.

Razlike među spolovima i zdravlju

Istraživanje je također pokazalo da žene obično smatraju da starost počinje dvije godine kasnije nego što to misle muškarci, a ta razlika postaje izraženija s godinama. Osobe koje se osjećaju usamljeno ili imaju lošije zdravlje sklonije su tome da ranije smatraju da su stare, u poređenju s onima koji su zdraviji i društveno aktivniji.

Kako navodi Markos Vetštajn, istraživač sa Univerziteta u Berlinu i autor ove studije: „Zahvaljujući dužem životnom vijeku i boljem zdravlju, sve više ljudi doživljava starost kao nešto što dolazi kasnije. Možda jednostavno ne žele da se poistovjete s pojmom starosti, pa tu granicu pomjeraju.“

Na kraju, izgleda da je osjećaj starosti više stvar lične percepcije nego puka brojka u ličnoj karti, prenosi Novi.


