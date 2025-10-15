FINANSIJSKI PREOKRET: Do 10. novembra 3 znaka ulaze u period novca i stabilnosti o kojem su maštali

Dok se mnogi još bore s osjećajem nesigurnosti, tri znaka Zodijaka ulaze u fazu velikih promjena. Do 10. novembra, pod utjecajem Jupitera i Venere, stiže im novčani priliv, odblokirane prilike i osjećaj kontrole nad vlastitim životom.

Ovo nije prolazna sreća – riječ je o stabilnosti koja se gradi na čvrstim temeljima.

Bik – Vrijeme je da ubere plodove svog strpljenja

Bik je mjesecima ulagao trud, vrijeme i vjeru, i sada mu Univerzum vraća ono što je zaslužio. Finansijska dobit dolazi kroz konkretne rezultate – bilo da je riječ o poslu, projektu ili vraćenim dugovima. Oni koji su ga ranije potcjenjivali, sada uviđaju njegovu snagu. Do 10. novembra, Bik ne dobiva samo finansijsku sigurnost, već i unutrašnji mir – potvrdu da se istrajnost isplati.

Škorpija – Neočekivan razvoj događaja donosi stabilnost

Škorpije su se suočavale s brojnim izazovima i gubicima, ali sada se balans vraća – bilo kroz posao, novac ili obnovljeno povjerenje. Iako se put ne čini klasičnim, prosperitet dolazi iz neočekivanog pravca. Projekat koji se činio neuspješnim sada daje rezultate, ili se javlja prilika koju su ranije odbacili. Ključ je u vjeri – kada Škorpija prestane sumnjati, novac i uspjeh počinju dolaziti.

Strijelac – Sudbina im konačno pruža predah

Strijelčevi su dugo živjeli bez stabilnosti – stalno na rubu. No do 10. novembra otvaraju se vrata novih saradnji, ugovora i šansi koje donose dugoročnu sigurnost. Novac dolazi iz više pravaca, ali važnije od svega – vraća im se vjera da život može biti jednostavniji. Univerzum ih podsjeća koliko su napredovali i koliko su se razvili.

Univerzum vraća osjećaj sigurnosti

Zajedničko za ova tri znaka jeste osjećaj unutrašnjeg olakšanja. Do 10. novembra završava se period borbe, a započinje faza stabilnosti. Bik, Škorpija i Strijelac ulaze u razdoblje kada se sve vraća u ravnotežu – novac, povjerenje i energija. Ovo nije slučajnost, već nagrada za sve kroz šta su prošli, prenosi Novi.

