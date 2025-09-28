Sedmični ljubavni horoskop: Od 29. septembra do 5. oktobra moguća su pomirenja, a nove ljubavi počinju

Sezona pomračenja je iza nas, a sa njom odlazi i haotična energija koja je mnogima poremetila odnose. Ove nedelje, konačno osećamo olakšanje i sve dolazi na svoje mjesto, a vaš ljubavni život može krenuti novim, pozitivnim tokom.

Osim uobičajenih mjesečevih tranzita, jedini veći astrološki uticaj ove sedmice je kvadrat Merkura i Jupitera, koji se dešava u srijedu, 1. oktobra. U većini slučajeva ova energija donosi optimizam i nadu, osim ako se ne pretjera u očekivanjima ili komunikaciji.

Najvažniji trenutak je Pun Mjesec u znaku Ovna, koji dostiže svoj vrhunac u nedjelju, 5. oktobra. Ovaj lunarni događaj donosi akciju, hrabrost i nove šanse, naročito u ljubavi. Međutim, Ovan je poznat po impulsivnosti, pa može doći i do neočekivanih konflikata ili napetih trenutaka. Mesec će se nalaziti u konjunkciji s Neptunom, što može uneti dozu konfuzije i nejasnoće, ali će istovremeno biti u sekstilu s Uranom i Plutonom, što donosi priliku za transformaciju i otvorenu komunikaciju.

U nastavku pogledajte šta zvijezde donose vašem znaku:

Ovan

Pun Mesec u vašem znaku stavlja fokus na vas i vaše emocije. Ove nedjelje ćete možda želeti da produbite postojeći odnos. Mars u vašoj osmoj kući intime donosi mogućnosti za jače emotivne veze. Ako ste u vezi, sada je pravi trenutak za iskrene razgovore. Ako ste slobodni, neko zanimljiv bi mogao ući u vaš život.

Bik

Pred vama su važne odluke, da li nastaviti nešto što traje ili to pustiti. Ponedjeljak donosi jasniji uvid u situaciju zahvaljujući Mesecu u Jarcu. Do kraja nedjelje, pun Mjesec u ovnu može izneti na površinu emocije koje je vreme da otpustite. Biće vam lakše kada to učinite.

Blizanci

Ove nedjelje će se emocije, vaše ili tuđe, kristalisati, pa će se odnos sa partnerom poboljšati. Venera u vašoj petoj kući ljubavi donosi lepe trenutke, možda čak i novu simpatiju. Vikend je idealan za izlaske, druženje i opušten flert. Ne ignorišite signale koje dobijate, mogu vas odvesti pravo ka ljubavi.

Rak

Početak sedmice donosi vam jasnoću o nekoj osobi iz vašeg emotivnog života. Ako ste slobodni, Mars u kući romantike pruža savršenu priliku da nekoga upoznate ili produbite postojeći odnos. Otvorite se, sada je vrijeme da pustite emocije da govore.

Lav

Saturn vam postavlja ozbiljna pitanja – kako se zaista osećate u vezi? Ako ste zauzeti, važno je da se posvetite partneru. Obratite pažnju na ponašanje partnera, ali pazite i vi šta radite. Ako ste slobodni, nedjelja je povoljna za upoznavanje nekoga putem društvenih mreža ili prijatelja.

Djevica

Iza vas je naporna eklipsa, ali sada konačno dolazi olakšanje. Jasno znate šta želite u ljubavi i spremni ste da to i izrazite. Početak sedmice može donijeti novo poznanstvo, dok vikend može označiti prelazak u dublju fazu odnosa. Ne odustajte od onoga što znate da zaslužujete.

Vaga

Venera je u vašoj prvoj kući, pa izgledate sjajno i zračite posebnom energijom. Bez obzira na to da li ste u vezi ili ne, privlačićete osobe suprotnog pola. Krajem nedelje fokus se premešta na partnera ili osobu koja vam je interesantna. Ako ste slobodni, sada je pravo vrijeme za novi početak.

Škorpija

Komunikacija je ključ ove nedelje. Otvoreni razgovori mogu doneti dublju povezanost nego što ste očekivali. Isključite telefon, posvetite se partneru ili simpatiji, i neka vaše reči govore iz srca. Što budete iskreniji, to će veza postati jača.

Strijelac

Pun Mjesec aktivira Vašu kuću ljubavi i romantike. Ako ste u vezi, očekujte dublju povezanost. Ako ste slobodni novo poznanstvo bi moglo brzo prerasti u nešto ozbiljno. Vikend je idealan za zabavu, izlaske i opuštene, ali značajne momente.

Jarac

Ove nedjelje biće važno da pronađete balans između obaveza i ljubavi. Ako ste u vezi, posvetite partneru više vremena. Ako ste slobodni, razmislite kako možete da otvorite prostor u svom životu za novi odnos. Ljubav ne može da dođe ako za nju nema mesta.

Vodolija

Možda je vreme da usporite i razmislite da li zaista želite takvu vezu u kojoj ste trenutno. Previše aktivnosti i kod vas i kod partnera može vas udaljiti, kaže astrolog za “Your Tango”. Ako postoji neko s kim želite da gradite budućnost ili započnete vezu, sada je pravi trenutak da otvoreno pričate o tome.

Ribe

Nakon burne eklipse, pred vama je lakša nedjelja. Ako ste prekinuli neku vezu, vjerovatno je to bilo potrebno, jer nije ni bilo za vas. Ako ste ostali zajedno, to je znak da veza ima smisla. Sada možete da nastavite dalje sa više jasnoće. Slobodni će ući u vezu sa osobom koja im se duže vreme dopada, piše naj žena.

