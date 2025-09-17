Kardiolog upozorava: Ovo su 4 znaka da vaše srce treba pregledati

1. Bol ili pritisak u prsima: Za razliku od filmskih scena srčanog udara, bol u prsima rijetko je dramatična i nagla. Češće se javlja kao težina, pritisak ili osjećaj stezanja – “kao da vas netko omotava trakom oko prsa”, objašnjava dr. Guttman. Bol se može širiti u ruke (osobito lijevu), ramena, vrat, čeljust ili leđa te podsjećati na žgaravicu ili probavne smetnje. Ovi simptomi mogu biti znak angine, koja ukazuje na koronarnu bolest i povećava rizik od srčanog udara.

2. Kratkoća daha: Lagani umor nakon fizičke aktivnosti je normalan, no ako se zadihanost javlja pri rutinskim radnjama – hodanju po stanu, penjanju jednim stepenicama ili čak pri vezanju cipela – to može signalizirati da srce ne pumpa krv dovoljno učinkovito. Česti znakovi uključuju buđenje usred noći zbog nedostatka zraka ili potrebu za dodatnim jastucima kako biste mogli spavati.

3. Umor i slabost: Dok se svi ponekad osjećamo iscrpljeno, srčani umor je specifičan: uporan, intenzivan i ne nestaje nakon odmora. “To se može manifestirati kao iscrpljenost već nakon osnovnih kućanskih poslova – usisavanja, pranja posuđa ili nošenja namirnica”, kaže dr. Guttman. Kod žena je upravo neobjašnjiv umor često jedan od prvih znakova srčanih problema, čak i bez tipične boli u prsima.

4. Nepravilni otkucaji srca: Povremeno ubrzano kucanje srca nije nužno razlog za paniku, ali česte palpitacije, osjećaj “preskakanja” ili “treperenja” srca ne treba ignorirati. “Ako osjetite iznenadno lupanje u prsima dok mirno sjedite ili se javljaju epizode vrtoglavice i omaglice, to može ukazivati na aritmije poput fibrilacije atrija”, upozorava kardiolog. Ovo stanje povećava rizik od moždanog udara i zatajenja srca.

Dr. Guttman naglašava da su redoviti pregledi, zdrav život i pravovremeno prepoznavanje simptoma ključni za očuvanje zdravlja srca: “Rano otkrivanje i liječenje mogu spasiti život. Nemojte čekati da simptomi postanu dramatični – obratite pažnju na male signale koje vam tijelo šalje”.

