Veliki ljubavni horoskop za septembar: Škorpije čekaju izazovi, a neki znakovi moraju više pažnje posvetiti strasti

Nadolazeći septembar donosi duhovno pročišćenje i emotivno usklađivanje. Problemi u vezama biće posebno izraženi oko 7. i 21. septembra, ali horoskopski znaci koji budu spremni da otvoreno komuniciraju i preispituju stare obrasce, doživjeće intimnost na potpuno novom nivou. Evo kako izgleda ljubavni horoskop za septembar.

Dok neki i dalje žude za toplim danima i žele da posljednje dane ljeta provedu uz more ili bazen, drugi se već raduju nižim temperaturama, šarenom lišću i toploj šolji čaja dok napolju pada kiša. Septembar je prvi jesenji mjesec, a podjednako šaren i nepredvidiv biće i kada je horoskop u pitanju. Evo kako izgleda ljubavni horoskop za ovaj mjesec.

Ovan

U vezama će dolaziti do sukoba različitih potreba. Vaša želja za nezavisnošću može izazvati nesigurnost kod partnera.

Svjesno odvojite vrijeme za intimnost, bez nagoveštaja da ste prezauzeti. Slobodnima se smeši susret sa osobom koja će ih fascinirati, ali samo ako pokažu strpljenje.

Bik

Vaša ljubavna dinamika se menja i to u dubokom smislu. Stare predstave o sigurnosti biće na ispitu.

Otvoreno razgovarajte o svojim željama i granicama. Druga polovina mjeseca donosi razgovore koji razjašnjavaju i dugotrajne sukobe. Slobodnima se savjetuje da se zapitaju da li su zaista otvoreni za nove stvari.

Blizanci

Komunikacija je ključ – naročito u septembru. Nesporazumi mogu lako nastati ako osjećanja ne budu jasno izražena.

Sredinom mjeseca situacija će se smiriti. Postojeće veze će ojačati kroz zajedničke ciljeve. Slobodni bi mogli osjećati unutrašnju rastrzanost – vrijeme je za svjesnu odluku.

Rak

Pomračenje Mjeseca snažno utiče na vaš emotivni život.

Prošle rane mogu isplivati na površinu – ne da vas opterete, već da bi se zaliječile. U vezi ne pristajte na površnost. Novi susreti biće duboki i dirljivi.

Lav

U septembru ćete čeznuti za pažnjom i toplinom, ali realnost svakodnevnih odnosa traži kompromise.

Pokažite se dostupnim, a ne samo samouvjerenim. Slobodnima se sajvetuje da manje gledaju spoljašnji izgled, a više obraćaju pažnju na ono što se “čita između redova”.

Djevica

Pomračenje Sunca u vašem znaku donosi prekretnicu: ono što ste dugo potiskivali postaje jasno.

U vezama će biti očigledno da li ste zaista emotivno predani ili previše kontrolišete. Bliskost nastaje kada dozvolite sopstvene slabosti. Slobodni ulaze u period svjesnih izbora, bez kompromisa.

Vaga

Želite harmoniju, ali ne po svaku cijenu. Septembar otkriva da li su vaši odnosi zaista zasnovani na ravnoteži ili na neizrečenim očekivanjima.

Jasne riječi doneće više bliskosti nego tišina. Slobodnima će biti privučeni zanimljivi ljudi, naročito ako ostanu autentični.

Škorpija

Intenzitet vas prati, a u septembru ga neće manjkati. U vezama mogu nastati sukobi, naročito oko 24. septembra.

Umjesto kontrole, pokažite povjerenje, to može produbiti vašu vezu. Novi susreti nose potencijal, ali će biti emotivno zahtjevni.

Strijelac

Tražićete dubinu u vezi, čak i ako vam je teško da se obavežete. U septembru će želja za stabilnošću biti jača nego obično.

Razgovarajte o svojoj neodlučnosti. U postojećim vezama pomoći će zajednički projekti. Slobodnima se savjetuje iskrenost u vezi svojih namjera.

Jarac

Emocije više ne možete organizovati. Septembar u vezama traži više osjećaja, a manje kontrole.

Ako pokažete ranjivost, otvoriće vam se nova vrata. Slobodni će upoznati ljude koji će ih izazvati i profesionalno i privatno, a to može biti izuzetno privlačno.

Vodolija

Potreban vam je prostor za disanje, ali i stabilna veza. Septembar donosi vraćanje ravnoteže između bliskosti i slobode.

Duboki razgovori pružiće iznenađujuće uvide. Novi kontakti neće se razvijati brzo, ali biće stabilni ukoliko budete istrajni.

Ribe

Pomračenje Mjeseca u vašem znaku duboko će odjeknuti u vašem unutrašnjem svijetu. Stari ljubavni obrasci sada mogu biti oslobođeni da bi napravili prostor za iskrenu, autentičnu vezu.

Postojeći odnosi biće stavljeni pred emotivnu istinu. Slobodni će nailaziti na ljude koji će ih dirnuti, ako budu spremni da pokažu sebe u pravom svjetlu, prenosi Miss7.

