Ovaj dio tijela muškarci obožavaju kod žena, a one ga često skrivaju

Jedna međunarodna fitnes stranica sprovela je anketu o fizičkim osobinama koje privlače oba pola, a rezultati su donijeli zanimljiv zaključak: dio tela koji žene neretko pokušavaju da prikriju muškarci su naveli kao poželjan i privlačan.

Pomalo neočekivano, ali riječ je o stomačiću.

Čak i muškarci koji više vole mišićave i atletski građene žene izjavili su da im je stomačić privlačniji od savršeno isklesanih trbušnih mišića.

Kada je u pitanju lice, 87 posto ispitanika istaklo je oči kao prvi detalj koji primete, a na drugom mjestu našle su se usne. Većina muškaraca potvrdila je da im je najprivlačniji prosječan izgled ženskog tijela, dok atletska građa zauzima prioritet kod tek tri posto ispitanih.

Slično je pokazala i anketa druge fitnes platforme u kojoj je učestvovalo 2.000 muškaraca. Njih 48 posto izjavilo je da više voli žene s oblinama, 22 odsto žene prosječne građe, dok je manji postotak ispitanika naveo mršavu ili izrazito mišićavu žensku figuru kao poželjnu.

A kakvo muško tijelo je najprivlačnije ženama? Iako ne kriju da rado pogledaju isklesanu figuru, većina žena priznaje da im je ipak najprivlačnije prosječno tijelo.

Ne smeta im veći postotak tjelesne masti, a mnogima je takav izgled draži od strogo definisanih mišića. Posebno ih privlače muškarci s razvijenim grudima i širokim ramenima, koje najčešće i prvo primijete, prenosi B92.

