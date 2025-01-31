4 znaka horoskopa doživjeće veliku sreću 25. augusta, danas im je baš sretan dan ako urade ovo

Kada se vežete za određeni ishod, javlja se želja da kontrolišete dešavanja. Zamišljate redoslijed događaja i ako se nešto dogodi mimo te ideje, pojavljuje se strah. Tada počinjete sumnjati u svoje postupke i niste sigurni hoćete li uspjeti.

Sljedeće što shvatate jeste da vaš um zamišlja svaki najgori mogući scenario.

Vizije koje ste imali o obilju i sreći zamijenjene su nagovještajima neuspjeha i nesreće.

Međutim, 25. augusta četiri astrološka znaka shvatit će da to nije pravi način. Emocije utiču na odluke, pa umjesto da postanete opsesivni – vi se odvajate. Upravo to stvara vašu sreću i obilje danas.

1. Vaga

Vi doživljavate veliko obilje i sreću kada Mjesec uđe u vaš znak jer osjećate kada se prilika ukaže. Naučili ste vjerovati oseci i plimi života; ponekad stvari idu onako kako treba, a ponekad – kada ne idu – to znači da su se okolnosti promijenile i da vas univerzum zapravo štiti.

Zato vas 25. augusta neće brinuti ako ne možete jasno vidjeti šta vas čeka na horizontu. Odustali ste od kontrole. Više volite biti otvoreni za putovanje, ma gdje vas ono vodilo. Dan je ispunjen vjerom – mir zamjenjuje strah, a briga više ne određuje vaše misli.

Obilje i sreću posmatrate kao dar univerzuma, i upravo to i jesu. Zato, umjesto da pokušavate govoriti svojoj višoj sili šta želite, više volite živjeti u stanju povjerenja. Univerzum vam je više puta dokazao da bolje poznaje vaše srce i budućnost nego vi sami. Sve će se odvijati od danas, a u svoje vrijeme shvatit ćete šta to znači za vas.

1. Vaga

Vi doživljavate veliko obilje i sreću kada Mjesec uđe u vaš znak jer osjećate kada se prilika ukaže. Naučili ste vjerovati oseci i plimi života; ponekad stvari idu onako kako treba, a ponekad – kada ne idu – to znači da su se okolnosti promijenile i da vas univerzum zapravo štiti, prenosi Novi.

Zato vas 25. augusta neće brinuti ako ne možete jasno vidjeti šta vas čeka na horizontu. Odustali ste od kontrole. Više volite biti otvoreni za putovanje, ma gdje vas ono vodilo. Dan je ispunjen vjerom – mir zamjenjuje strah, a briga više ne određuje vaše misli.

Obilje i sreću posmatrate kao dar univerzuma, i upravo to i jesu. Zato, umjesto da pokušavate govoriti svojoj višoj sili šta želite, više volite živjeti u stanju povjerenja. Univerzum vam je više puta dokazao da bolje poznaje vaše srce i budućnost nego vi sami. Sve će se odvijati od danas, a u svoje vrijeme shvatit ćete šta to znači za vas.

3. Ovan

Ulaskom Mjeseca u Vagu, u vašem životu dešavaju se dvije važne stvari koje će vam pomoći da osjetite obilje i sreću 25. augusta. Prvo, možete primijetiti promjene kod osoba do kojih vam je stalo – promjene koje otkrivaju njihova prava osjećanja. Drugo, možete se osjetiti pomalo ljutito jer im je trebalo toliko dugo da to pokažu, a to može stvoriti probleme u oblastima koje želite izliječiti, umjesto da gomilate ogorčenost.

Naučite se distancirati i osloboditi prošlosti kada ona dođe do razrješenja. Mjesec u Vagi pomaže vam da sagledate svoju ulogu i izrazite se bez napadanja drugih. Pronalazite zlatnu sredinu u rješavanju sukoba, gdje svi dobijaju.

Kada problemima u odnosima pristupite korisnim stavom, život počinje da se mijenja. Pojavljuje se izobilje. Sreća počinje da se manifestira i počinjete doživljavati sve ono čemu ste se nadali u partnerstvu – i više od toga.

4. Rak

Nešto posebno desit će se za vas 25. augusta. Iako je ovo duboko lično područje vašeg života, istovremeno je i ono gdje trebate vjerovati procesu. Ulazak Mjeseca u Vagu aktivira vaš porodični život i donosi priliku da stvorite promjene koje su vam potrebne.

Želite vratiti ravnotežu u svoj život, koji je postao pomalo haotičan, i znate da taj proces zahtijeva jasnu odluku.

Možda je sve bilo u neredu i želite više stabilnosti da biste se osjećali sigurno. Možda mislite da trebate poboljšati način vođenja domaćinstva, ali se bojite da će promjene stvoriti više problema nego rješenja.

Morate odvojiti emocije od straha i fokusirati se na cilj. Neke stvari ne možete znati dok se ne pokrenu. Ako ostanete na mjestu, nećete imati priliku isprobati nešto novo.

Budući da je Vaga kardinalni znak, kao i vi, vaša zajednička energija posvećenosti pomaže vam da se osjećate intuitivno vođeni, ali ne i emocionalno sputani. Današnje obilje i sreća donose vam veliki razvoj događaja. Zavoljet ćete ono što doživite, piše Your Tango.

Facebook komentari