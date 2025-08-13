Tri horoskopska znaka koja će se naljutiti i zbog najmanje sitnice

Njihova osjetljivost ne znači da su loši ljudi – jednostavno imaju radar za sve nijanse komunikacije i spremni su reagirati brže nego što vi shvatite da se nešto dogodilo.

Kod ovih znakova nema “pustit ću to, nije važno”. Za njih su i sitnice važne, a ako ih pogode u krivo vrijeme, pretvaraju se u temu dana. Ponekad je to mala drama koja traje pet minuta, ponekad povlačenje u tišinu koja može trajati danima.

Rak

Rakovi su osjetljivi i puni emocija, što znači da svaku riječ i gestu filtriraju kroz svoje osjećaje. Ako ih nešto zaboli, reagiraju odmah – bilo suzama, uvrijeđenim tonom ili povlačenjem u sebe. Čak i ako kasnije priznaju da su možda pretjerali, u trenutku ne mogu ignorirati ono što im se čini kao povreda.

Ono što Rakove izdvaja jest to što ih često pogode stvari koje drugi ni ne primijete. Možete misliti da ste izrekli bezazlenu opasku, a oni će je zapamtiti i analizirati. Njihova ljutnja je iskrena, ali i prolazna pod uvjetom da im pokažete da vam je stalo.

Ovan

Ovnovi su strastveni i impulsivni, a to znači da im tolerancija na sitne frustracije nije baš velika. Ako im se nešto ne sviđa ili ih iznervira, reći će to odmah, ponekad i preglasno. Ne vole suptilne provokacije i brzo planu kad osjete da ih neko izaziva, čak i ako je to nenamjerno.

Dobra vijest je da se jednako brzo i smire. Njihova ljutnja nije dugotrajna, ali dok traje, svi znaju da su ljuti. Ovan jednostavno nema strpljenja ignorirati ono što mu smeta, pa reagira bez filtera, bez čekanja i bez puno diplomatije.

Škorpion

Škorpioni rijetko planu zbog sitnica u datom trenutku, ali ako im nešto zasmeta, to će zapamtiti i nositi sa sobom. Njihova ljutnja često ima slojeve – možda ih nije naljutila sama sitnica nego što se ta sitnica nadovezuje na nešto što se dogodilo prije.

Zbog svoje intenzivne prirode, čak i mala stvar može u njima probuditi snažnu reakciju. Kad se naljute, to je ozbiljno jer njihova ljutnja ne prolazi brzo. Ako im se zamjerite, i najmanja pogreška može izgledati kao dokaz da ste ih opet povrijedili, prenosi Index.hr.

