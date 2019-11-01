4 horoskopska znaka koja se najčešće razvode: Njhove veze baš i ne traju, da li ste vi među njima?

Blizanci:

Osobe rođene u znaku Blizanaca poznate su po svojoj znatiželji i neprekidnoj želji za promjenom. Brzo im dosade rutinski odnosi, jer stalno traže nove izazove i iskustva. Brak im često djeluje kao ograničenje ili izvor dosade.

Zbog svoje dvostruke prirode, Blizanci trebaju partnera koji ih mentalno stimuliše i može pratiti njihov dinamičan tempo. Kada odnos postane predvidljiv, često se okreću novim avanturama i prilikama.

Ovan:

Ovnovi visoko cijene svoju slobodu i samostalnost. Njihova impulzivnost i nestrpljivost često otežavaju postizanje kompromisa u vezi. Sukobi mogu biti burni, a ako se osjećaju sputano, skloni su udaljavanju ili prekidu.

Budući da dugoročne veze zahtijevaju strpljenje i razumijevanje, Ovnova potreba za brzim rezultatima i trenutnim zadovoljstvom može predstavljati prepreku stabilnom braku.

Ribe:

Ribe su izrazito emotivne i romantične, ali upravo ih ta osjetljivost može dovesti u poteškoće. Iako vjeruju u idealnu ljubav, često izbjegavaju sukobe i potiskuju negativne emocije, sve dok napetost ne postane prevelika.

Ribama je potrebna emocionalna sigurnost i osjećaj povezanosti s partnerom. Kada se osjećaju neshvaćeno ili emotivno zanemareno, raste vjerovatnoća razdvajanja. Otvorena i iskrena komunikacija ključ je stabilnosti njihovih odnosa.

Strijelac:

Strijelci su ljubitelji slobode i avanture, što ih može učiniti zahtjevnim partnerima. Imaju sklonost idealiziranju voljene osobe, a kada stvarnost ne ispuni njihova očekivanja, lako se odlučuju na prekid. Njihov strah od obaveze i potreba za stalnim uzbuđenjima često rezultiraju kraćim brakovima.

Za Strijelce, brak ponekad djeluje kao ograničenje. Oni žele putovati, istraživati i zadržati potpunu nezavisnost. Miran, predvidljiv život ne odgovara njihovoj prirodi, pa dugotrajne veze često završe prije vremena, prenosi Novi.

