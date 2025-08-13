Ovih pet rečenica izgovaraju samo nesretni muževi

Stručnjaci za veze tvrde da neke fraze mogu biti jasan znak njihovog nezadovoljstva.

Ove rečenice služe kao upozorenje, te su dobar znak da se trebate usredotočiti na izgradnju bolje komunikacije u braku.

Imajte na umu da se stvari mogu poboljšati ako budete zajedničko radili na njima.

1. Ti to ne razumiješ

Duboko nezadovoljni i nesretni muževi osjećaju se neshvaćenima od strane svojih supruga, tvrdi advokat za razvode Dženifer Hargrave.

Umjesto da to jasno komuniciraju sa svojim boljim polovicama, oni često vlastite osjećaje stavljaju na drugu stranu.

Suprug koji često govori – Ti to ne razumiješ, zapravo ne zna kako izgraditi odnos pun duboke povezanosti sa svojom ženom.

Taj nedostatak dovodi do nezdravih obrazaca ponašanja – od izbjegavanja supruge preko traženja ženske pažnje izvan braka do ljutnje, prenosi Bljesak.

2. Da budem iskren…

Kada netko započne rečenicu s “Da budem iskren” pokazuje da iskrenost nije dio njihovog uobičajenog ponašanja, tvrdi bračni savjetnik Suzan Alan.

To može biti znak za uzbunu. Nekad se supružnici ne osjećaju dovoljno sigurno da mogu reći istinu zbog očekivane reakcije druge strane. Katkad ne govore istinu jer nešto skrivaju.

Za kvalitetan brak nužno je uspostaviti uspješnu komunikaciju između obje strane, čak i kada su partneri sramežljivi ili nenavikli na iskreni razgovor.

3. Zaboravi, nije važno

Rijetko koja fraza u našem jeziku signalizuje emocionalnu odvojenost i rezignaciju kao “Zaboravi, nije važno”, a pogotovo ako je izrečena nakon što druga strana nije razumjela važnost onoga što je izgovoreno prije toga.

“Zaboravi, nije važno” upućuje na gubitak intimnosti u vezi i generalne nepovezanosti između partnera.

4. Nikad nisi zadovoljna

Dobri supruzi vole udovoljiti svojim boljim polovicama, nasmijati ih, učiniti im život zabavnijim i sretnijim. Međutim, veza ili brak može doći u fazu u kojoj ništa što se napravi ne postiže taj efekt kod druge strane.

Kad muškarac govori ženi nikad nisi zadovoljna djeluje ljutito. U stvarnosti, osjeća se odbačeno, neuspješno i nesretno.

Stid ga je. Ako se komunikacijski kanali ne otvore, on bi vrlo lako mogao “odustati” od braka i okrenuti se poslu, prijateljima ili čak nekoj novoj potencijalnoj ljubavi.

5. Da, draga

Izraz slaganja “Da, draga” može biti izgovoren na lijep i iskren način, ali neki partneri je koriste iz pasivno-agresivnih pobuda.

Muškarac može zvučati kao sjajan suprug, ali u sebi držati veliku dozu ogorčenosti koju nije spreman ili sposoban javno izraziti.

Dok u sebi “kuha” jer mu smeta što ne dobiva odgovarajuću pažnju od supruge ili mu možda smeta koliko ona troši novca, on javno “popušta” jer izbjegava sukob.

Pasivno-agresivno popuštanje mu daje osjećaj superiornosti, a u stvarnosti ovakav muškarac je izuzetno nesretan, prenosi Avaz.

Facebook komentari