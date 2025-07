Ljudi rođeni u ova tri znaka najteže se nose s dugotrajnim stresom

Svako se povremeno nađe pod stresom – zbog posla, obitelji, odnosa ili jednostavno prebrzog tempa života. No, neki ljudi stres ne doživljavaju samo kao prolaznu nelagodu, već ga duboko proživljavaju, pohranjuju u tijelu i emocijama te ga teško otpuštaju. U svijetu astrologije, postoje horoskopski znakovi koji su posebno osjetljivi na dugotrajne pritiske, jer ih stres ne pogađa samo izvana, već duboko iznutra.

Ribe

Ribe su izrazito intuitivne i emotivne, a to ih čini prirodno empatičnima – ali i ranjivima. One upijaju raspoloženja i napetost iz okoline kao spužva, čak i kad se to ne događa izravno njima. Kod Riba stres se često manifestira kroz tjeskobu, nesanicu ili fizičke simptome, i to upravo zato što ih sve dotiče – previše i preduboko.

Ribe često bježe od stresnih situacija u svijet mašte, izbjegavaju sukobe i ne vole biti u sredini kaotičnih okolnosti. No, kad se nađu u njima, teško pronalaze izlaz jer nemaju dovoljno emocionalnih granica. Dugotrajni stres može ih emocionalno iscrpiti i ostaviti osjećaj bespomoćnosti.

Rak

Rakovi su iznimno povezani s obitelji, odnosima i ljudima koje vole. Njihov stres često ne proizlazi iz osobnih neuspjeha, već iz brige za druge. Oni su emotivni čuvari i u svemu što se događa traže duboko značenje – što ih čini sklonima unutarnjem preispitivanju, osjećaju krivnje i konstantnoj napetosti.

Kad su pod stresom, Rakovi se povlače, zatvaraju i često pate tiho. Teško im je reći “ne”, a još teže pustiti ono što ih emocionalno veže, iako ih istovremeno uništava. Kod njih se stres nakuplja polako, ali duboko, često ostavljajući tragove u probavi, snu i raspoloženju.

Djevica

Djevice su poznate po analitičnosti, perfekcionizmu i potrebi za redom. No upravo ta potreba da sve bude pod kontrolom čini ih posebno osjetljivima na dugotrajni stres. Um Djevice rijetko miruje – stalno analizira, predviđa, preispituje – i teško podnosi situacije koje su kaotične, emocionalno nejasne ili van njezine moći.

Djevica često ne priznaje da je pod stresom, već pokušava sve riješiti radom i dodatnim naporima. No, s vremenom to iscrpljuje njezinu mentalnu i fizičku snagu. Kronični stres kod nje može dovesti do problema sa želucem, migrena i osjećaja emocionalne iscrpljenosti, iako na van sve djeluje savršeno pod kontrolom, piše index.

