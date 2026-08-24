Danas najavljeni kiša, pljuskovi i grmljavina

U Bosni i Hercegovini danas se očekuje naoblačenje sa zapada koje će usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. U Bosni pljuskovi mogu biti i obilniji. Vjetar je slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. U poslijepodnevnim satima u okretanju na sjever. Pljuskovi mogu biti praćeni jakim udarima vjetra. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 12 i 18°C, na jugu od 20 do 24°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 31°C, na jugu zemlje do 35°C.

U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 16°C, a najviša dnevna temperatura zraka oko 28°C.

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