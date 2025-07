Šest stvari koje morate učiniti: Kako ublažiti opekotine od sunca

Stoga, ukoliko se dogodi da dobijete opekotine od sunca, važno je da znate kako postupiti u toj situaciji.

Osnivač i direktor “Dr Medispa” Munir Smoji navodi da ako ste došli do te situacije, vjerovatno niste poslušali savjete dermatologa. S tim u vezi, podijelio je šest savjeta kojih se morate pridržavati.

Koristite hladnu flanelsku krpu

Obavezno koristite hladne flanelske krpe preko područja samo kako biste smirili kožu. Trebala bi to biti čista flanelska krpa, ugodne hladne temperature kako biste mogli ohladiti površinsku temperaturu kože. Smoji je napomenuo da bi ova metoda trebala učiniti da se koža smiri.

Izbjegavajte korištenje aktivnih sastojaka

Ljekar Smoji objasnio je zašto je važno izbjegavati nanošenje aktivnih sastojaka na kožu nakon jakih opeklina od sunca.

“Mnogi ljudi vole koristiti stvari poput aloe vere na površini kože, čak i svježu aloe veru, ali to može povećati šanse za infekciju”, naveo je.

Stručnjak za njegu kože predlaže korištenje formulacija na bazi ceramida koje sadrže emolijense, a koji pomažu omekšati i umiriti kožu.

Odlučite se za sastojke poput glicerina koji pomažu u hidrataciji i jačanju kožne barijere. Kreme i losioni koji sadrže ceramide također mogu biti izvrsni jer drže kožu zajedno i tvore zaštitni sloj koji pomaže u gubitku vlage i vidljivim oštećenjima.

Uzimajte antihistaminike

Opekline od sunca i oteklina često idu ruku pod ruku, stoga uzimanje antihistaminika bez recepta može pomoći u smirivanju upale kože i otekline.

Izbjegavajte piling i ljuštenje

Ako pokušavate ukloniti opekline od sunca, piling neće pomoći. To je zato što može iritirati već oštećenu kožu, što potencijalno može dovesti do ožiljaka ili infekcije. Također, ne smijete dirati ili guliti to područje jer tako zapravo može uzrokovati više problema.

Klonite se sunca

Nakon što ste zadobili opekline od sunca, važno je dati si vremena da se pravilno oporavite. Ljekar Smoji kaže da je važno izbjegavati sunce tokom tog razdoblja.

“Dopustite koži da se oporavi. Trebat će malo vremena dok se vaša koža ne vrati u normalno stanje”, navodi.

Nanesite malo SPF-a

U budućnosti se pobrinite da se što više zaštitite od sunca. National Health Service preporučuje korištenje kreme za sunčanje s minimalnim zaštitnim faktorom SPF30, nanesene 30 minuta prije izlaska van i ponovno neposredno prije izlaska.

Za najbolje rezultate ponovno nanosite svaka dva sata, što je važno zbog isušujućeg učinka sunca. Također biste trebali odabrati kreme s vodootpornom formulom ako se znojite ili dolazite u kontakt s vodom, prenosi Klix.

Facebook komentari