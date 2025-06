Muškarci rođeni u ovom znaku najbolji su očevi: Znaju da zagrle, saslušaju i utješe

Ali, ako gledamo samo Sunčev znak, i ako valja izdvojiti samo jedan horoskopski znak koji nosi titulu najboljeg oca, to bi bio Rak. Ovaj znak je pod vladavinom Mjeseca, planete koja simbolizuje emocije, dom i roditeljstvo, pa ne čudi što muškarci rođeni u znaku Raka imaju snažno razvijen očinski instinkt.

Rak kao otac je izuzetno posvećen, nježan i intuitivan. On često zna šta djetetu treba i prije nego što ono to izgovori. Njegova ljubav nije bučna, ali je duboka i stalna – kroz sitne svakodnevne geste pokazuje koliko mu je stalo. U domu koji on gradi, deca se osjećaju voljeno, zaštićeno i bezbijedno.

Očevi Rakovi ne bježe od emocija – umiju da zagrle, saslušaju, utješe. Biće tu na prvoj priredbi, sportskom takmičenju, učeći domaći ili čitajući bajke pred spavanje. Pored toga, oni su veliki čuvari porodičnih tradicija i često insistiraju na zajedničkim ručkovima, praznicima i ritualima koji zbližavaju porodicu.

Iako ponekad znaju da budu prezaštitnički nastrojeni, njihova namjera je uvijek čista – žele da njihova djeca rastu u zdravom, toplom i podržavajućem okruženju. U očima djeteta, Rak otac je neko kome se uvijek može vjerovati, kome se ide po savjet i rame za plakanje.

Upravo zato, Rak se s razlogom smatra znakom koji rađa najposvećenije, emotivno prisutne i pouzdane očeve, piše Žena.rs.

