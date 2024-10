Dnevni horoskop za utorak, 1. oktobar: Rak fokusiran na porodične probleme, Jarcu bitno poboljšanje finansija, Vodoliju bole kosti

Ovan

POSAO: Konačno ste u situaciji da regulišete stari problem koji je vezan za pravnu oblast. Osjećate se bolje, slobodnije, jer je ovo teret koji ste jako dugo nosili na svojim plećima.

LJUBAV: Emocije i strast su naglašeni. Gledate da što više vremena provedete sa voljenom osobom. Pripremate joj iznenađenje i sugurni ste da ćete je oduševiti.

ZDRAVLJE: Osjećate se dobro i snažno. Zdravstveno stanje je stabilno. Održavate redovnu fizičku kondiciju koja vam pomaže da se osećate jako u fizičkom i psihološkom smislu.

Bik

POSAO: Zadovoljni ste kako se odvija saradnja sa kolegama. Odlično razumete međusobne ideje, nadopunjujete se, inspirišete jedni druge. Prilično lako pravite poslovni plan.

LJUBAV: Ljubav je bitan deo vašeg života. Neophodna vam je emotivno sigurnost i partner vam upravo to i pruža. Maskimalno ste posvećni voljenoj osobi i uživate u odnosu.

ZDRAVLJE: Zdravlje je solidno. Vodite računa o pravilnom načinu ishrane. Sem toga, odmarate u onoj meri u kojoj vam to zahteva organizam. U fizičkom smislu niste aktivni.

Blizanci

POSAO: Situacija na poslu je solidna: jako ste vredni, odgovorni i pouzdani. Sam posao je stabilan. Prija vam što nemate stres na poslu i što ste u prilici da ispoljite svoj potencijal.

LJUBAV: Sa voljenom osobom odlazite na put. Imate potrebu da provedete vreme isključivo sa svojim partnerom. Prija vam što ste u mogućnosti da se posvetite isključivo partneru.

ZDRAVLJE: Zdravlje je stabilno. Fizički ste aktivni i to poboljšava snagu organizma. U slučaju da ste na nekoj terapiji predstoji vam primetno poboljšanje stanja.

Rak

POSAO: U slučaju da se bavite privatnim biznisom sledi vam finansijski dobitak. Međutim, nećete želeti da podelite tu informaciju sa drugima pa ćete novac sačuvati za sebe.

LJUBAV: Maksimalno ste fokusirani na partnera i porodicu. Partneru pokazujete u kojoj meri vam je stalo do njega. Imate potrebu da mu ispunjavate sve želje u svakom trenutku.

ZDRAVLJE: Oblast zdravlja je odlično prikazana sto znači da nema pokazatelja bilo kakvih zdravstvenih problema. U slučaju da ste na nekoj terapiji onda daje odlične rezultate.

Lav

POSAO: Prilično ste zainteresovani za zajednički projekat sa strancima. Uspevate da pokrenete saradnju. Prilično ste optimistični i verujete da ćete požnjeti uspeh.

LJUBAV: Bračni partner se trudi da vam izađe u susret i da što više vremena provede sa vama. Osećate se odlično zbog toga. Prija vam njegova pažnja i ispoljavanje ljubavi.

ZDRAVLJE: U toku je povoljan period za aktiviranje hroničnih problema vezanih za pritisak. Imaćete utisak da ne znate šta vas je snašlo: pritisak će iznenada da skače i da pada.

Djevica

POSAO: Generalno ste zadovoljni situacijom na poslu, rezultatima i stabilnim finansijama. Prisutni su neki manji poslovni problemi koje uprkos trudu ne uspijevate nikako da riješite.

LJUBAV: Odnos sa partnerom je stabilan. Imate potrebu da se brinete o njemu i da na taj način pokažete svoje emocije. Odlično se osjećate. Emotivno ste u potpunosti ispunjeni.

ZDRAVLJE: Očekuju vas problemi sa kostima. Deluje da previše vremena provodite pred računarom i da zbog toga imate probleme tj. bolove u predijelu kičme, ramena i vrata

Vaga

POSAO: Trud koji ste uložili u posao vam donosi javni uspeh. Svesni ste da ste ga zaslužili jer ste žrtvovali mnogo toga i posvetili mu dosta svog vremena i energije.

LJUBAV: Stalo vam je do partnera, ali imate utisak da tu nešto fali. Partner vam ne pruža osećaj sigurnosti i to vam jako nedostaje. Pitate se da li će se to ikad promeniti.

ZDRAVLJE: Zdravlje je stabilno. Vodite računa o ishrani i odmarate se u onoj meri u kojoj vam to odgovara. Za vas je jako bitno da budete opušteni i odmorni.

Škorpija

POSAO: Poslovna situacija je stabilna. Bukvalno sve držite pod kontrolom i tačno znate u kojoj fazi realizacije je svaka obaveza. Nema nikakvih iznenađenja niti teškoća.

LJUBAV: Prilično ste zaljubljeni i romantično raspoloženi. U tajnosti spremante iznenađenje partnerki. Odličan ste planer, sve ste dobro odradili i jedva čekate da vidite njenu reakciju.

ZDRAVLJE: Zdravlje je stabilno. Redovno se bavite sportom ili rekreacijom i na taj način održavate svoje zdravlje. Ukoliko ste na terapiji očekuje vas uspešan oporavak.

Strijelac

POSAO: Poslovna situacija je stabilna i vi ste u potpunosti ispunjeni. Sve poslove obavljate na krajnje odgovoran način. Problema i stresa nema. Prija vam radna atmosfera na poslu.

LJUBAV: Prezadovoljni ste odnosom sa bračnim partnerom. Smatrate da je ulazak u bračnu luku vaša najbolja životna odluka. U potpunosti se posvećujete voljenoj osobi.

ZDRAVLJE: Zdravlje je solidno. Ono što je prikazano kao potencijalni problem je vaša opuštenost i u tim momentima nećete imati pravu sliku u kojoj meri konzumirate alkohol.

Jarac

POSAO: Jako vam je bitno da poboljšate finansijsku situaciju. Iz tog razloga dajete prioritet poslovima koji donose siguran i brz profit dok ostale odlažete za kasnije.

LJUBAV: Brak je stabilan. Međutim, imate utisak da se partnerka previše oslanja na vas, da za nju postojite samo vi i ništa drugo u životu. Malo vam smeta ta njena opsjednutost.

ZDRAVLJE: Mogući su prvenstveno hronični problemi kojima ste inače skloni u ovom periodu. To znači da pritisak može biti nestabilan, a cirkulacija loša.

Vodolija

POSAO: U slučaju da ste privatnik zadovoljni ste saradnjom sa kolegama. Imate nove ideje, raspoloženi ste za nove projekte i iz tog razloga uspostavljate novu poslovnu saradnju.

LJUBAV: Prezadovoljni ste odnosom sa emotivnim partnerom. Posvećujete mu se maksimalno i gledate da što više vremena provedete zajedno, bez drugih ljudi.

ZDRAVLJE: Zdravlje nije loše i nema pokazatelja novih zdravstvenih problema. Ono što vas muči su isključivo zdravstveni problemi hroničnog tipa vezani za kosti, pritisak i cirkulaciju

Ribe

POSAO: Prezadovoljni ste situacijom na poslu. Prvo, volite obaveze i doživljavate ih kao način ispoljavanja svoje kreativnosti i uopšte sposobnosti. Drugo, finansije su stabilne.

LJUBAV: Prilično ste zaljubljeni i posvećeni partneru. Voljena osoba vam je privržena i na otvoren, spontan i nežan način pokazuje svoje emocije. Maksimalno uživate.

ZDRAVLJE: Zdravlje je stabilno. Vodite računa o ishrani, ne pretjerujete sa radom i dovoljno se odmarate. Umjereni ste u svemu što doprinosi zadovoljavajućem zdravstvenom stanju.

