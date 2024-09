Koliko koraka ljudi u prosjeku naprave dnevno

Prema Američkom savjetu za vježbanje, ljudi koji prate svoje korake u prosjeku naprave 2.500 koraka više dnevno od onih koji to ne čine.

Ako ste jedan od miliona koji učestvuju u potrazi za postizanjem uobičajeno preporučenog cilja od 10.000 koraka dnevno, vaš trud neće ostati nenagrađen.

Redovne aktivnosti, uključujući hodanje, nude brojne zdravstvene prednosti, uključujući smanjeni rizik od:

bolesti srca i moždani udar

visok krvni pritisak

dijabetes

gojaznost

depresija

određene vrste raka, uključujući rak dojke i debelog crijeva

Ali koliko koraka dnevno prosječna osoba zaista napravi? I da li je dovoljno?

Koraci se smanjuju s godinama

Studija iz 2011. godine otkriva da odrasli stariji od 18 godina naprave između 4.000 i 18.000 koraka dnevno. Još jedna recenzija iz 2011. godine bavila se djecom i adolescentima.

Utvrđeno je da osobe mlađe od 18 godina prijeđu od 10.000 do 16.000 koraka dnevno. Autori su primijetili da broj dnevnih koraka značajno opada kako se tinejdžeri približavaju dobi od 18 godina, prenosi Klix.

Čini se da godine definitivno igraju ulogu u tome koliko ljudi hodaju. Mlađe odrasle osobe također će vjerovatnije da će ispuniti smjernice Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) za aerobne aktivnosti nego starije odrasle osobe.

Muškarci više hodaju

Čini se da postoji značajna razlika u prosječnom broju koraka koje čine žene i muškarci. Od djetinjstva do odrasle dobi, muškarci više hodaju. Kao djeca i tinejdžeri, oni u prosjeku hodaju od 12.000 do 16.000 koraka dnevno. Mlade žene, s druge strane, hodaju 10.000 do 12.000 koraka dnevno.

Ovaj trend se nastavlja i u odrasloj dobi, barem u Sjedinjenim Američkim Državama. Studija iz 2010. godine je proučavala podatke pedometra za nešto više od 1.000 odraslih osoba. Sve u svemu, muškarci su u prosjeku napravili 5.340 koraka dnevno, u poređenju sa 4.912 za žene.

Facebook komentari