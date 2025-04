Ko je intervenisao protiv EUFOR-ove podrške u hapšenju Dodika?

Prije nekoliko sedmica kada je u Bosni i Hercegovini izdat nalog za hapšenje Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske neke zemlje koje učestvuju u misiji EUFOR-a – poput Rumunije, Češke i Turske – signalizirale su da žele da EUFOR pruži pratnju SIPA-i u slučaju njegovog hapšenja, piše Der Standard.

Međutim, list navodi da je “očigledno da je na najvišem nivou u EU intervenisano upravo protiv takve podrške”. Analitičar Toby Vogel ističe da je pomoć misije EU u ovom slučaju predviđena mandatom, te postavlja pitanje: Čemu onda uopće služi EUFOR?EU institucije su smišljale razne izgovore zašto EUFOR ne bi trebao podržati SIPA-u, iako je to njegova osnovna svrha. SIPA do sada nije uhapsila Dodika jer to iz sigurnosnih razloga ne može učiniti bez podrške EUFOR-a. Dodik, s druge strane, indirektno prijeti nasiljem, okružujući se naoružanim tjelohraniteljima.

Tako iskorištava neodlučnost EU kako bi pokazao slabost bosanskih institucija te nesmetano putuje unutar i izvan Bosne i Hercegovine, kao da nalog za hapšenje ne postoji.Stručnjak za BiH Toby Vogel iz Vijeća za politiku demokratizacije (Democratization Policy Council) smatra da EU – kao i mnogo puta do sada – “čeka i nada se najboljem“.

Prema njegovim riječima, EU izbjegava suočavanje s problemima dok joj se oni ne nađu pred nosom.

“Podrška EUFOR-a SIPA-i ne bi predstavljala eskalaciju. Naprotiv, mogla bi spriječiti eskalaciju“, rekao je Vogel za Der Standard.

“To je sasvim jasno zadatak EUFOR-a. Ako EUFOR to sada ne učini, čemu onda uopće služi?” upitao je Vogel,piše N1

Ipak, u Briselu niko ne želi donositi odluke i proizvoditi “loše vijesti”, ili se iznosi argument da sprovođenje jednomjesečnog pritvora za Dodika nije vrijedno rizika od potencijalne eskalacije. Osim toga, u institucijama EU se vjeruje da će proširenje EU riješiti sve probleme.

Kako piše Der Standard, “neobično je i to što se u Briselu tvrdi da odluka o angažmanu EUFOR-a ne zavisi samo od rumunskog komandanta misije, Florina-Mariana Barbua”.

“Barbu kao komandant EUFOR-a naravno može donositi operativne odluke samostalno“, rekao je Vogel.

Ipak, očigledno je Političko i sigurnosno vijeće EU uložilo prigovor na takav angažman, što je, prema Vogelu, “neuobičajeno”. Time je Barbu, koji je signalizirao spremnost za intervenciju, zapravo onemogućen da djeluje.

Vogel također smatra da se u krugovima EU umanjuje uloga Srbije u podršci Dodiku. Već godinama EU prema autokratskom režimu Aleksandra Vučića vodi politiku popuštanja.

