Oglasila se njemačka ministrica: Prijetili su mi nasiljem! VIDEO

Kako je navela u svom obraćanju, pri samom kraju njene posjete Banjaluci “Dodik je opet demonstrirao njegov destruktivni pristup svemu”.

“Njegovi predstavnici prijetili su meni i mojoj delegaciji nasiljem! Ovo je znak slabosti. Dodikova izolovanost raste a izostaje mu i podrška građana Republike Srpske”, poručila je ona i dodala:

“Primila sam dosta poruka podrške iz Banjaluke od ljudi kojih je stid postupaka Dodika. Moja poruka građanima Republike Srpske je jasna: Mi ćemo nastaviti biti na vašoj strani na putu prosleriteta, stabilnosti ka EU.”

Today I was in Banja Luka in Bosnia and Herzegovina. It’s a beautiful city with great people. The people I met there welcomed me warmly. I had a number of excellent meetings with civil society and opposition. Dodik’s secessionist actions are unacceptable. 1/3 pic.twitter.com/3f6zJGCWLF

— Anna Lührmann (@AnnaLuehrmann) April 4, 2025