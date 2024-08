Da li će biti dobar muž?

Njegov život je izgrađen na poštovanju

Ovakav muškarac poštuje sebe i one oko sebe. Nije pretjerano fin i ne ugađa ljudima, ali je pun poštovanja. Gleda ljude u oči kada razgovara sa njima i prati obećanja koja daje. On se ne ponaša zrelo i kompetentno samo kada ste vi u blizini, takav je sve vrijeme. A to je znak da će biti dobar muž.

Emocionalno je stabilan

Sljedeći ključni atribut koji treba tražiti kod muškarca sa kojim planirate brak jeste emocionalna stabilnost. Neki od najvećih umetnika i genija istorije stvorili su stvari koje su promijenile svijet, ali nisu bili sjajni partneri. Ako je u stanju da smiri buru u sebi i da se nosi sa emocijama, to je najbitniji znak da će neko biti dobar bračni partner.

Profesorka psihologije dr Gvendolin Sajdman, dobro kaže: “Osobinaa ličnosti koja najviše utiče na naše odnose jeste emocionalna stabilnost. Oni kojima to nedostaje obično su neraspoloženi, osjetljivi, uznemireni i brže se ljute – sve su to osobine koje onima pored njih otežavaju život.”

Njegove riječi u skladu su sa njegovim postupcima

Ovo je, takođe, jedan od važnih znakova da će muškarac biti dobar muž. Kada priča o tome šta će da uradi, on to i radi. Kada govori o svojim vrednostima, on to potkrepljuje svojim stvarnim ponašanjem u stvarnom svijetu. Ima dosta moškaraca koji umiju lijepo da pričaju, mnogo obećavaju – ali šta je sa djelima? Šta je sa onim što rade kada ih niko ne gleda? Ovo se vezuje za sljedeću tačku.

On zna ko je i stoji iza toga

Vrsta muškarca kakvog želite kao životnog partnera ne koleba se oko toga ko je ili u šta veruje. Ima čvrst identitet i dragoceno životno iskustvo koje ga je učinilo onim što jeste i učvrstilo ono za šta se zalaže na siguran način. To mu daje stabilnost u onome što će ili neće tolerisati i čini boravak s njim ohrabrujućim iskustvom, prenosi Super žena.

“To su srećne duše koje znaju ko su, šta mogu da daju, šta im treba zauzvrat. To su ljudi koji su prebrodili teške životne trenutke i sad znaju kako da cijene život i sve lijepo što im se dešava“, primjećuje psiholog dr Randi Ganter.

“Oni su pronašli načine da integrišu sveukupnost svojih životnih iskustava u spoj tihog samopouzdanja.”

