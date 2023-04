BANKOMAT MU IZBACIVAO PARE KOJE NIJE NI IMAO, MASNO SE OBOGATIO! “Provalio” jednu stvar, zgrnuo milione! Banka nije ni primijetila

Den Sonders je bio sa prijateljima na piću u svom rodnom gradu Vangarati, tri sata sjeverno od Melburna, kada je sasvim slučajno ‘provalio’ propust u banci koji ga je nakratko učinio bogatim.

Izašao je iz bara da sa bankomata podigne keš i otkrio da mu je bankomat omogućavao da podiže mnogo više novca nego što je imao na stanju. Nakon nekoliko pokušaja, 29-godišnjak je shvatio da je pronašao rupu u sistemu i tako se nakratko obogatio. U prevari koja je trajala pet mjeseci, Den je uspio da potroši oko 1,6 miliona dolara novca banke. Priređivao je raskošne žurke, iznajmljivao privatne avione i plaćao školarine svojih prijatelja, sve dok ga, što nije iznenađujuće, policija nije uhvatila.

On je za VICE opisao kako je shvatio da mu bankomat izbacuje novac, a da mu stanje na računu ostaje isto. “Bio sam u noćnom izlasku, pokušao sam da sa kreditne kartice na štednu, prebacim novac i da provjerim stanje na računu, ali je bankomat nastavio da mi izbacuje: ‘Bilans nedostupan u ovom trenutku’. Ja sam ipak kliknuo da izvršim transfer i tako mi je bankomat izbacio da je ‘transakcija otkazana’ i vratio mi je karticu. Pomislio sam da je to super čudno, pa sam odlučio da pokušam da skinem 200 dolara sa svog štednog računa samo da vidim šta će se desiti. Bankomat mi je izbacio novac, pa sam se vratio u bar i nastavio da pijem. Nakon što sam izašao iz bara, išao sam kući i prolazio pored istog bankomata. Razmišljao sam o tome koliko je cijela stvar bila čudna, pa sam ponovo ubacio karticu i počeo da se igram. Prebacio sam još 200 dolara i izvadio novac. Zatim 500 dolara, pa 600 dolara, samo da vidimo šta će se dogoditi. Bilo je to kao magični trik”, rekao je Den.

On je rekao da je sljedećeg jutra pomislio da je sve to sanjao, pa je pozvao banku da bi dobio izvještaj o stanju na računu. Tada je shvatio da postoji razlika između onoga što mu je bankomat dao i stanja u banci, što je značilo da sve što je podizao sa štednog računa uopšte nije skinuto niti registrovano. Shvatio je da kada napravi transfer svake noći sa svog kreditnog računa i štednog i to u isto vrijeme kada je bankomat van mreže (između 1 i 3 ujutru), može da dobija novac koji nema.

To mu je u suštini omogućilo da stvori “beskonačan novac” prenoseći gotovinu između svoja dva računa. Transakcija bi se registrovala u banci tek slijedećeg dana, ali je uvijek mogao da podigne još više novca poslje ponoći. I tako je usljedio vrtlog kada je Den odlučio da će da iskoristi ovaj kvar, opisujući ga kao “zavisnost”. “Osjećao sam se kao pećinski čovjek koji otkriva vatru”, rekao je.

Den je počeo da izvlači stotine dolara po noći. Iako je njegov “pravi” bankovni bilans sve dublje i dublje padao u minus, nastavio je jednostavno da štampa besplatnu gotovinu. Potrošio je ukupno oko 1,6 miliona dolara koristeći svoj sistem prevare. Ali krivica za ono što je radio na kraju ga je sustigla – bio je obuzet anksioznošću zbog toga što je uradio.

Den se onda povjerio svom terapeutu koji mu je rekao da se preda. Često je sanjao da su ga uhvatili i imao je noćne more. Den je tri godine nakon prevare uhapšen i optužen po 111 tačaka optužnice za prevaru i krađu. U maju 2016, Den je napustio zatvor nakon što je proveo godinu dana iza rešetaka – i vratio se da radi u baru za 12,50 dolara na sat.

Kurir.rs/VICE/Mondo

