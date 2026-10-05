U Federaciji danas isplata penzija, evo koliko iznose najviša i najniža

Za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. januara 2026., najniža penzija iznosi 692,23 KM, zagarantovana 826,14 KM, dok najviša penzija iznosi 3.461,14 KM.

Osnovica za izračun najniže penzije iz članka 81. stavka 2. Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o MIO („Službene novine Federacije BiH“, broj: 6/26), za korisnike koji pravo ostvaruju nakon 1. januara 2026. iznosi 752,03 KM (724,36 + 3,82 % = 752,03).

Na temelju navedenoga:

• Najniža penzija za manje od 20 godina mirovinskog staža, odnosno 60 % osnovice, iznosi 451,22 KM

• Najniža penzija za 20 godina penzionog staža i više, a manje od 25 godina – 65 % osnovice, iznosi 488,82 KM

• Najniža penzija za 25 godina penzionog staža i više, a manje od 30 godina – 70 % osnovice, iznosi 526,42 KM

• Najniža penzija za 30 godina penzionog staža i više, a manje od 35 godina – 75 % osnovice iznosi 564,02 KM

• Najniža penzija za 35 godina penzionog staža i više, a manje od 40 godina – 85 % osnovice ,iznosi 639,23 KM

• Najniža penzija – za 40 godina penzionog staža i više, odnosno 95 % osnovice, iznosi 714,43 KM.

Invalidska i porodična penzija (iza aktivnog osiguranika) u smislu članka 81. stavka 4. Zakona o penzionom i invalidskom osiguranju od 1. januara 2026. iznosi:

• Najniža invalidska penzija iznosi 676,83 KM

• Najniža porodična mirovina iznosi 676,83 KM.

Iznos zagarantovane penzije za korisnike koji pravo ostvaruju nakon 1. januara 2026. na temelju 40 ili više godina staža osiguranja utvrđen je u iznosu od 874,62 KM.

Najniža penzija korisnika koji pravo ostvaruju prema posebnim propisima (Zakon o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branitelja Domovinskog rata, Zakon o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odličja i članova njihovih porodica te Zakon o pravima branitelja i članova njihovih porodica), izmjenama navedenih propisa koji se primjenjuju od 1.1.2026., utvrđena je u iznosu od 692,23 KM,pišu Vijesti

Prosječna samostalna penzija za septembar iznosi 885.61 KM.

Penziju za septembar primit će ukupno 473.402 korisnika, a potrebna sredstva za isplatu iznose oko 372,9 miliona KM, stoji u saopćenju.

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