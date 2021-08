Žena godinu dana krila ljubavnika u PODRUMU: Muž ga slučajno primijetio u kući, pa ga šokirao prijedlogom

Velšanka Džuli Neker (33) iz Reksema godinu dana krila je u svom podrumu mladog Sirijca koji joj je postao u međuvremenu i ljubavnik.

Sirijac je došao sa prijateljima u vrijeme masovne migracije ka Evropi i kada je dobio papire za Ostrvo, skrasio se u Velsu. Međutim, tamo nije dolazio do poslova, ali je zato došao do poznanstva sa Džuli, piše portal New South Wales.

Ona je radila u jednom butiku pored koga je Sirijac prosio, pa su se spontano upoznali i zbližili. Džuli je tada donijela odluku da će on biti kod nje u podrumu.

Iako je godinu dana proveo kod Nekerovih, Džulin muž Mik nikad ga nije primijetio. Slabo je i silazio u podrum, a i kada bi se to događalo, mladi Sirijac znao bi gdje treba da se skloni.

Otkriven je tokom večeri kada je Džuli mislila da je Mik sa drugarima u pabu. Mik se brzo vratio kući i spazio je ljubavnika svoje supruge kako se šeta po kući.

Upitao ga je ko je i poslije nekoliko minuta shvatio je o čemu se radi. Tada je otišao sa Džuli koja je bila na spratu u sobi.

– Predložio joj je da Sirijcu pronađu posao, ali da obavezno napusti kuću što prije. Nije želio da napadne suprugu zbog nevjerstva jer je i sam tri-četiri puta bio sa drugim ženama tokom braka. Džuli se složila da mu se pomogne i Sirijac je poslije nekoliko sati otišao iz kuće. Džuli kaže da je ostao bez riječi što ga njen muž nije fizički napao, jer bi se ovakva scena drugačije okončala da se odigrala u Siriji. Tokom naredne sedmice počeo je da radi na lokalnoj željezničkoj stanici – riječi su prijateljice Džuli Neker koja je bila upućena u slučaj.

Bračni par viđen je narednih dana u gradu kako se drži za ruku tako da se čini da su i ovu krizu u braku prevazišli na neobičan način, prenosi “Objektiv“.

