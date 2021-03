“Nije baš sve tako glatko…” – Nakon dvije godine braka sklopili pakt da mogu da se viđaju sa drugim ljudima, ali nije sve pošlo po planu

U svojoj ispovesti Džejd Veber otkriva kako je to kada mužu predložite da bude sa još nekim sem sa njim i šta zapravo znači otvoren brak.

“Mnogi misle da se ljudi u otvorenim brakovima sreću na svingerskim žurkama, ali Nikolas i ja smo bili obični službenici u Vašingtonu koji su se slučajno sreli na jednoj audiciji. Leptirići nisu baš odmah proradili, on je bio razveden tata dvoje djece u tridesetim, a ja u dvadesetim, pa sam ga otpisala. Međutim, ubrzo sam uvidjela da mi se zaista dopada i nekoliko godina kasnije nas dvoje smo se vjenčali.

Naš odnos u krevetu je od početka bio odličan, mada smo povremeno u šali pominjali kako bi trojka bila dobra ideja. Sve se promijenilo poslije dvije godine braka kada su naši rođaci doživjeli strašnu saobraćajnu nesreću, pa smo drugačije počeli da gledamo na život.

Tako me je zaintrigirala ideja o otvorenoj vezi, ali nisam znala kako da to kažem Nikolasu. Ipak, povezala sam se sa pozanicima kojima je sve ovo bilo blisko. Jednom prilikom sam mu uz čašu vina konačno predložila da razmislimo o otvorenoj vezi. Iznenadila sam se kad je priznao da je više nego zainteresovan.

Dogovorili smo se da godinu dana svako radi šta želi i bude sa kim želi, bez objašnjenja, pa ćemo nakon toga vidjeti kako dalje. Ipak, to je poremetilo naše međusobno povjerenje, stalno sma se pitala šta li zapravo radi kad ode iz kuće, piše “Srbija Danas“.

Tada smo odlučili da sve pričamo jedno drugom i odredili pravila – naš brak je na prvom mjestu, kondomi su obavezni, imamo odnose samo sa zdravim osobama i da nema povezivanja na ličnom nivou sa strancima.

A najljepše od svega bila je spontanost, postali smo vremenom mnogo opušteniji i otvoreniji za mnoge izazove.

Sve ovo je značajno poboljšalo naš brak, mada nije uvijek baš sve glatko. Kada se spojimo sa nekim parom, recimo, bude zanimljivo, ali ako više ne želimo da se vidimo sa njima, a oni su i dalje zainteresovani, to umjie da bude problem.

Sada moj muž sve više navija za to da budemo s drugim parovima, ali i da ja imam druge partnere. Kaže da voli kad sam bezobrazna, to ga uzbuđuje, a ja se slažem. A da sve bude zanimljivije, on ima odnose samo sa ženama, a ja i sa ženama i sa muškarcima. Istina je da se i dalje preispitujemo, ali važno je da smo radoznali i voljni da saznajemo nove stvari.”

Facebook komentari