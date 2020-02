“Jedan lajk na facebooku košato me je više 40.000 eura”: Poziv iz banke otkrio mi je istinu o mužu

Kako je priznala, ignorisala je upozorenja svoje tri kćerka da se ne upušta u romansu sa studentom Frenklinom i ispostavilo se da su bile u pravu. Sada je ostala zarobljena u Dominikanskoj Republici i bez svoje ušteđevine, odnosno nešto više od 40.000 eura.

Kako je ispričala, počeli su da se dopisuju 2013. godine na Fejbuku.

– Bio je zgodan, imao je savršeno tijelo. Svakoga dana smo se čuli preko Skajpa, ja sam tek bila izašla iz groznog razvoda i bila sam uzbuđena – ispričala je ona. Nakon šest mjeseci, aplicirali su da Frenklin dobije turističku vizu, ali je odbijen.

Zato je ona otišla kod njega i počela da troši novac na renoviranje njegove porodične kuće, a potom su odlučili da se vjenčaju.

Htjela je na sve načine da ga dovede u Englesku, ali joj to nije polazilo za rukom, pa je čak aplicirala i za irski pasoš, nakon čega je uspio da dođe.

2014. godine uselila ga je u svoju kuću, a u Dominikanskoj Republici otvorila račun preko koga je finansirala izgradnju sprata na Frenklinovoj rodnoj kući. Uskoro je potrošila više od 15.000 eura na to, a onda je i svom mužu kupila džip vrijedniji od 10.000 eura i nastavila da uplaćuje novac na račun.

Uskoro joj je stiglo obavještenje da je račun koji je otvorila samo na njegovo ime, a kada ga je pitala o čemu je riječ, rekao je da je greška. Nedugo potom, rekao joj je da ide da radi na tri mjeseca, ali se to ubrzo pretvorilo u šest.

– U decembru 2018. godine sam otkrila da živi u Engleskoj sa drugom ženom – rekla ona.

Nakon toga su se razveli, a ona je ostala očajna u Dominikanskoj Republici.

– Sada radim loše plaćen posao i ne mogu da odem kući. Ostala sam ovdje, i ne znam šta da radim – ispričala je ona.

Njen bivši muž kasnije je ispričao da nije tačno da je ona potrošila toliko novca na njega, kao i da više nije sa novom djevojkom jer ga je ostavila nakon što ju je Kler zvala, prenosi “Informer“.

