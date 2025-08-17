Baka iz Srbije (99) otkrila tajnu dugovječnosti: Ni hrana ni genetika, već jedna stvar koju svi zaboravljamo

Baka Mirjana iz Loznice ima 99 godina, ne zna šta je pritisak, nikad nije bila kod ljekara, a lijekove je, kaže, vidjela samo kod komšinice. Ne drži dijetu, jede šta joj se jede, pije domaći sok i kafu iz fildžana. Pa kako onda?

– Ja sam svaki dan pričala sa sobom. Kad mi je bilo teško – nisam ćutala, nego sam se isplakala, pa se nasmijala – kaže Mirjana.

Njena tajna nije u hrani, ni u genima – već u emocionalnoj higijeni.

Tajna koju svi zaboravljamo – emocionalna iskrenost

Mirjana tvrdi da je zdravlje počelo da joj cvjeta kad je prestala da trpi.

– Kad me nešto boli – kažem. Kad me neko povrijedi – ne gutam, nego izbacim. I onda se ne taloži u tijelu – objašnjava.

Za nju, duša je glavni organ – ako je ona čista, tijelo prati.

Život bez maski – recept za dugovječnost

Ne glumi da je jaka kad nije. Ne smije se kad joj nije do smijeha.

– Ljudi se razbole jer se pretvaraju – kaže.

Mirjana je kroz život išla sa emocijama napolju – i vjeruje da ju je to sačuvalo.

– Nisam se stidjela da budem ranjiva. To mi je dalo snagu.

Male navike koje mijenjaju sve

Svako jutro pita sebe: „Kako si, stvarno?“

Piše pisma sebi kad je tužna.

Svake nedjelje ima „dan za dušu“ – bez obaveza, samo tišina i čaj.

Poruka bake Mirjane

– Ne treba ti doktor ako imaš iskren razgovor sa sobom – kaže.

Njena priča nije medicinski savjet – ali jeste podsjetnik. Da zdravlje nije samo fizičko. Da duša mora da diše. I da možda najvažniji vitamin – nije u apoteci, već u iskrenosti.

Facebook komentari