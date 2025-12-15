Stručnjak za zdravlje upozorava: “Ovu hranu nikada ne bih jeo za praznike”

Kardiokirurg dr. Jeremy London objavio je video u kojem navodi četiri vrste namirnica koje bismo, prema njegovom mišljenju, trebali zaobilaziti u širokom luku.

Nažalost, kao i obično, na njegovoj listi za odstrel našlo se sve ono u čemu mnogi najviše uživaju. Ipak, vrijedi čuti šta zdravstveni stručnjak ima za reći o namirnicama koje će se uskoro naći na našim stolovima.

Brza hrana

“Većina onoga što je dostupno u lancima brze hrane je ‘jestivi prehrambeni proizvod’, to čak nije ni prava hrana”, upozorio je srčani hirurg.

Većina je svjesna da restorani brze hrane nisu oaze zdravlja, no ponekad je teško odoljeti brzom i jednostavnom obroku. Iako povremena posjeta vjerovatno neće naštetiti, dr. London savjetuje da takva hrana nikako ne bi smjela biti temelj naše prehrane.

Gazirana pića

Odmah iza brze hrane našla su se pića kojima je najčešće zalijevamo. Dr. London ih je opisao kao “tekuću smrt”, naglasivši da se to odnosi i na dijetalne i na obične verzije.

Ova pića obično su krcata šećerom, a ako i nisu, sadrže umjetne zaslađivače zbog kojih su u nekim dijelovima svijeta već izdana i zdravstvena upozorenja.

Mliječni proizvodi

S obzirom na to da su sirne plate, čokolade i brojni kolači neizostavan dio praznične trpeze, ovaj savjet bit će najteže poslušati. No, srčanog hirurga to ne zabrinjava.

“Mi smo jedini sisavci koji piju mlijeko izvan dojenačke dobi, i to ga pijemo od druge vrste. Razmislite o tome”, poručio je.

Alkohol

Ovaj odabir ne predstavlja iznenađenje. Malo je toga opasnije od unošenja otrova u tijelo, pogotovo onog koji narušava sposobnost rasuđivanja.

Doktor je naglasio da je alkohol “apsolutno toksičan za svaku stanicu u našem tijelu”, upozorivši da je “čak i umjerena ili povremena upotreba” u konačnici štetna. Apelirao je da se “prestane aktivno trovati vlastito tijelo”, no s obzirom na nadolazeće blagdane, mnogima će to biti teško ispuniti.

