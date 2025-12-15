Ako primijetite ovo na rukama, možda imate opasnu bolest

Naime, suptilni simptomi bolesti jetre mogu se pojaviti na rukama – konkretno na dlanovima. Ako primijetite da vam dlanovi postaju sve crveniji, trebali biste se odmah obratiti ljekaru.

Crvenilo dlanova

– Crvenilo dlanova, poznato i kao palmarni eritem, može biti uzrokovano bolestima jetre – ističe dr. Lin Poston (Lynn) iz Ohaja, SAD, i dodaje da se ovaj simptom pojavljuje kod otprilike četvrtine osoba koje pate od poremećaja rada jetre.

Crvenilo dlanova povezano s bolestima jetre javlja se zbog širenja malih krvnih žila u rukama, čime se povećava protok krvi.

Ovaj simptom može biti povezan s više oblika bolesti jetre, uključujući Wilsonovu bolest (rijetko stanje koje onemogućuje jetri da izluči višak bakra), hemokromatozu (stanje u kojem se željezo nakuplja u tijelu) i cirozu.

Ciroza

– Ciroza je kasna faza bolesti jetre, u kojoj zdravo jetreno tkivo biva zamijenjeno ožiljnim tkivom, čime jetra postaje trajno oštećena – objašnjava dr. Mehmet Oz, dodajući da se najčešće razvija zbog kronične konzumacije alkohola.

Osim crvenila dlanova, i drugi znakovi na rukama mogu ukazivati na bolest jetre – poput asteriksisa (nekontroliranog podrhtavanja zapešća), pojave modrica bez jasnog uzroka, žućkastog tona kože, kao i deformacija na prstima, naprimjer njihova savijenost, prenosi Avaz.

Facebook komentari