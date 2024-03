Macron ne isključuje kopnenu operaciju u Ukrajini: Moć Francuske je da to učinimo

“Možda će u jednom trenutku – a ja to ne želim i neću inicirati, biti potrebno da se izvedu operacije, kakve god one bile, lokalno kako bi se suprotstavili ruskim snagama”, rekao je francuski lider u intervjuu za Le Parisien. “Moć Francuske je u našoj sposobnosti da to učinimo.”

Prema Macronu, “mnoge evropske zemlje, i to ne male, podržavaju kurs Francuske”.

“Spremni smo da se pripremimo za svaki scenarij. Bila bi greška da to ne učinimo. Siguran sam da bi, pod bilo kojim scenarijem, bilo ko preuzeo odgovornost, polazeći od modela koji je izabrao”, rekao je Macron.

Macron je 26. marta rekao da su predstavnici oko 20 zapadnih država razgovarali o daljoj pomoći Kijevu na sastanku u Parizu, koji je uključivao i opciju slanja kopnenih trupa u Ukrajinu.

Prema riječima predsjednika, učesnici nisu uspjeli postići konsenzus o ovom pitanju, ali se takav scenario ne može isključiti u budućnosti. Kasnije je Macron dodao da “nešto ne isključiti ne znači nužno i učiniti” prenosi Klix

