Netanyahu najavio kraj rata u Gazi

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu odbacio je izjavu američkog predsjednika Joea Bidena da njegova politika šteti interesima Izraela. Istovremeno je najavio da agresija na Gazu se privodi kraju i da neće trajati više od dva mjeseca.

Israel’s Prime Minister Benjamin Netanyahu listens as U.S. Secretary of State Antony Blinken makes a statement to the media inside The Kirya, which houses the Israeli Ministry of Defense, after their meeting, in Tel Aviv, Israel, Thursday Oct. 12, 2023. Jacquelyn Martin/Pool via REUTERS