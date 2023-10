Vapaj izraelskog pisca: Fašizam je ovdje jedini ispravan stav. Zabranjeno je pokazati empatiju prema stanovnicima Gaze

Mrak je nad ponorom. Preko ponora, masakr s juga zemlje širi mrak nad Izraelom. Oblaci se skupljaju, može postati itekako mračno: Izrael gubi razum. Ljevica je “odbacila iluzije“, desnica se radikalizirala, “makartizam” i fašizam slave.

Palestinians inspect the damage following an Israeli airstrike on the El-Remal aera in Gaza City on October 12, 2023.