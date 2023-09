Velike poplave pogodile New York: Blokiran saobraćaj, ulice se pretvorile u rijeke

Poplave su izazvale totalni haos u kultnom gradu, poplavile su i stanice metroa. Zvuk sirena odjekuje cijelo jutro dok hitne službe rade na terenu.

Upozorenje o naglim poplavama bit će na snazi za Manhattan, Brooklyn i Queens do 12:30 sati po lokalnom vremenu. U regionu je već palo dva do sedam centimetara padavina, a jaka kiša će se nastaviti tokom cijele večeri.

Mnogi sistemi gradske podzemne željeznice, ulice i autoputevi su poplavljeni, dok je najmanje jedan terminal na aerodromu LaGuardia zatvoren u petak.

Guvernerka New Yorka Kathy Hochul rekla je da je oluja bila “opasna” i “opasna po život”. Također je upozorila ljude da ostanu na sigurnim mjestima u New Yorku, Long Islandu i Hudson Valleyu zbog ekstremnih padavina širom regiona.

Fotografima je bilo teško da dođu do područja koja su najteže pogođena poplavama, ali su počele pristizati prve fotografije snimci građana koji prikazuju situaciju. prenosi Klix

