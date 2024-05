Cijene maslinovog ulja skočile na rekordan nivo

Kiša u martu i aprilu dala je malo optimizma u proizvodnji španskih maslina, ali analitičari kažu da će sve manje rezerve maslinova ulja tržišta vjerovatno držati na rubu zbog iznenadnih skokova cijena u nadolazećim mjesecima, piše biznis.

Nagli porast cijena maslinova ulja posljednjih mjeseci zaprepastio je potrošače, ali i veterane u toj industriji. Ekstremni vremenski uslovi kumovali su padu proizvodnje maslinova ulja u južnoj Evropi posljednjih godina, posebice u mediteranskim zemljama poput Španija, Italije i Grčke.

Španija, koja proizvodi više od 40 posto svjetskog maslinova ulja obično proizvede između 1,3 i 1,5 miliona tona od svake žetve. Međutim, u 2022./2023. uspjela je uzgojiti samo 666.000 tona. Neki tržišni igrači očekuju da je Španija u sezoni 2023./2024. proizvesti između 830 i 850.000 tona ulja. Cijena ekstradjevičanskog maslinova ulja u španskoj Andaluziji od 19. aprila iznosi 7,8 eura po kilogramu (Mintecov referentni indeks), što je mali pad u odnosu na mart kad je cijena iznosila nešto više od osam eura.

Rekordno visoka cijena zabilježena je pak u januaru – 9,2 eura – otkad iz mjeseca u mjesec polako pada.

Cijene moraju ići gore

“Najviše nas brine ukupna ponuda. Cijene trenutno padaju, ali na kraju će ljudi morati početi kupovati. A kad kupujete u vremenima smanjene ponude, cijene moraju ići gore”, rekao je analitičar Kyle Holland iz Minteca za CNBC. Vito Matielli iz Rabobanka pak kaže da u 20 godina praćenja sektora maslinova ulja nije vidio ništa ni blizu recentne volatilnosti cijena.

“Ovo nije normalno. No da bismo imali jasniju sliku, trebamo pričekati do kraja juna. Ipak, kiša u martu bila je pozitivan signal”, rekao je. Helena Bennett, voditeljica klimatskih politika u nezavisnom think tanku Green Alliance UK, nedvosmisleno je pripisala rekordni skok cijena maslinova ulja klimatskim promjenama.



I drugi usjevi u problemu

‘Najveći svjetski izvoznik maslinova ulja, Španija, prepolovila je svoju proizvodnju zbog suše i ekstremnih vrućina, povećavajući njegovu cijenu (na njezinu ishodištu!) za 112 posto od 2022.’, rekla je Bennett na X-u. “To se događa i s drugim usjevima. Maslinovo ulje danas, sve ostalo uskoro”, dodala je.

A s rastom cijena maslinova ulja, Španiju je zapljusnuo i val krađa tekućeg zlata. Supermarketi u Španiji početkom marta objavili su da u većinskom dijelu zemlje najčešće krade maslinovo ulje, piše The Financial Times.

Glavni krivci su navodno kriminalne skupine koje ciljaju na glavni prehrambeni artikl za preprodaju na crnom tržištu. U augustu prošle godine približno 50.000 litara ekstra djevičanskog maslinovog ulja ukradeno je iz jedne od španskih uljara u regiji Cordoba, prema izvještajima lokalnih medija. Ukradeno maslinovo ulje tada je procijenjeno na više od 420.000 eura.

