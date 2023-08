VATRA GUTA OSTRVO MAUI: “Najveća prirodna katastrofa koja je zahvatila Havaje”, broj nestali dostigao 1.000

U velikim požarima koji su zahvatili havajsko ostrvo Maui stradale su najmanje 53 osobe, dok ih je nestalo oko 1.000, saopštili su danas lokalni zvaničnici.

Prema riječima guvernera Džoša Grina, uništeno je ili oštećeno oko 1.000 objekata, prenosi Bi-Bi-Si.

“Ovo je vjerovatno najveća prirodna katastrofa u istoriji države Havaji”, rekao je Grin na konferenciji za medije, dodavši da će broj smrtnih slučajeva nastaviti da raste.

On je naveo da će biti potrebne godine da se obnovi grad Lahajna na ostrvu Maui. “Svi ti objekti će morati da budu obnovljeni. To će biti nova Lahajna koju će Maui izgraditi”, rekao je Grin.

U požaru je uništeno stotine objekata na Mauiju, uključujući kuće i preduzeća, a hiljade ljudi je evakuisano.

Sad visuals of fire in Lahaina , Hawaii , as captured by a passenger from his Flight.#Maui #Lahaina #lahainafire #MauiFires pic.twitter.com/7cHOVjJvZy

— FL360aero (@fl360aero) August 10, 2023