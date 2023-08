Dramatični prizori nakon razorne oluje u Japanu

… čiji je prethodnik – tajfun Doksuri na Peking izlio rekordnu količinu kiše, nezabilježenu zadnjih 140 godina.

Smrtonosne kiše koje su proteklih dana pogodile glavni grad Kine bile su najteže od početka bilježenja prije 140 godina, objavila je u srijedu gradska meteorološka služba.

“Maksimalna (količina) oborina zabilježena tijekom ove oluje iznosila je 744,8 milimetara u rezervoaru Wangjiayuan u Changpingu”, navela je Pekinška meteorološka služba.

Bila je to “najjača kiša u 140 godina”, kada su počeli precizni zapisi, dodaje se.

Najveća dosad zabilježena količina kiše bila je 609 milimetara 1891. godine, dodala je služba.

Supertajfun Doksuri kretao se prema sjeveru Kine nakon što je prošlog tjedna pogodio južnu provinciju Fujian iz smjera Filipina.

Obilne kiše počele su padati u Pekingu i okolinim područjima u subotu.

Količina zabilježena u Pekingu u samo 40 sati približila se prosječnoj količini padalina za cijeli mjesec srpanj.

Državni mediji upozorili su prošle sedmice da će 130 miliona ljudi biti pogođeno ekstremno obilnim oborinama diljem sjeverne Kine.

Dijelovi predgrađa Pekinga i okolnih područja i dalje su pogođeni kišom, a državni mediji izvještavaju da je 974.400 ljudi evakuirano u glavnom gradu i susjednoj pokrajini Hebei.

Međutim, vlasti u glavnom gradu ukinule su crveno upozorenje za poplave u srijedu ujutro “jer je protok vode u velikim rijekama pao ispod oznake upozorenja”, izvijestila je Xinhua.

Sa smanjenjem padalina, fokus se premjestio na operaciju pružanja pomoći sa stotinama spasilaca kineskog Crvenog križa koji su poslani u teško pogođena područja da očiste i pomognu u evakuaciji žrtava, izvijestila je državna novinska agencija Xinhua.

U utorak je državna televizija CCTV objavila da je kiša ubila najmanje 11 ljudi u Pekingu, od kojih su dvoje bili radnici koji su “poginuli na dužnosti tijekom spašavanja i pružanja pomoći”.

Trinaest osoba i dalje se vodi kao nestalo. U susjednoj provinciji Hebei devet je ljudi poginulo, a šest se vodi kao nestalo, navodi se.

Beijing Daxing International Airport in communist #china's capital, less than 4 years old, cost a whopping CN¥ 80 billion (US$11.4 billion) to build in 5 years. Unsurprisingly, its storm drain system is afterall a non-existence, even the tarmac & runways are severely flooded. pic.twitter.com/lWcGZq28az

— Northrop Gundam ∀????⚔️☭⃠???? (@GundamNorthrop) August 1, 2023