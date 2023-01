Rusija blokirala stranice FBI i CIA

“Roskomnadzor je ograničio pristup određenom broju resrusa koji pripadaju državnim strukturama neprijateljskih zemalja zbog širenja materijala čiji je cilj destabilizacija društvene i političke situacije u Rusiji”, navodi se u saopštenju regulatornog tela koje su prenijele ruske novinske agencije.

Kako prenosi TASS, Roskomnadzor je naveo da su dva američka websitea objavljivala netačni materijal i inforamcije koje “diskredituju ruske oružane snage”.

Predstavnici FBI, CIA i State Departmenta nisu još odgovorili na pitanja agencije Reuters povodom ruske odluke. Roskomnadzor takođe nije želio da komentariše svoju odluku.

Ako se procijeni da neko svojim izvještavanjem diskredituje rusku vojsku, u Rusiji je to sada krivično djelo, za koje slijedi i do pet godina zatvora, dok za namjerno širenje “lažnih informacija” o vojsci može da se izrekne maksimalna kazna do 15 godina zatvora.

Od kad je Rusija uputila desetine hiljada svojih vojnika u Ukrajinu prošlog februara, Roskomnadzor je blokirao niz nezavisnih medija, neke strane stieove i platforme za društvene medije kao što su Facdbook, Instagram i Twitter.

Top10VPN, firma za monitoring koja prati siteove blokirane u Rusiji od 24. februara prošle godine, kaže da je Roskomnadzor blokirao više od 4.300 adresa na internetu, od kojih se više od 85% odnosi na siteove ukrajinskih, ruskih i međunarodnih medija.

“Ruski cenzori su prethodno blokirali mali broj internet siteove ukrajinske vlade, ali je uvođenje restrikcija za sajtove FBI i CIA to prvi put da su spriječili Ruse da imaju pristup međunarodnim vladinim siteovima”, izjavio je za Reuters Simon Miljano, istraživač firme Top10VPN.com.

“Pored velikih platformi za društvene medije, ograničen je samo mali broj poznatijih američkih siteova, kao što su NPR, Google News i AOL, zbog čega je vrijeme uvođenja ovih najnovijih restrikcija još interesantnije”, dodaje Miljano, prenosi VoA.

Facebook komentari