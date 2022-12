Komitet Predstavničkog doma Kongresa SAD-a objavio Trumpove poreske prijave

Komisija Predstavničkog doma Kongresa Sjedinjenih Američkih Država (SAD) objavila je u petak poreske prijave bivšeg predsjednika Donalda Trumpa za šest godina, odnosno za period od 2015. do 2020. godine.

Komisija Predstavničkog doma pod kontrolom demokrata objavio je hiljade stranica nakon duge sudske bitke.

Trump je dugo odbijao da objavi poreske prijave.

“Trumpov prilagođeni bruto prihod iznosio je 53,2 miliona dolara od 2015. do 2020. godine, a njegova ukupna savezna poreska obaveza iznosila je 4,4 miliona dolara”, navodi se u izvještaju koji je komisija objavila prošle sedmice prije objavljivanja Trumpovih poreskih prijava.

Izvještaj pokazuje da je bivši predsjednik Sjedinjenih Američkih Država prijavio velike poslovne gubitke i platio mali porez na prihod.

“Naši nalazi su se pokazali jednostavnima. Poreska uprava nije započela svoju obaveznu reviziju bivšeg predsjednika dok nisam podnio svoj prvobitni zahtjev”, rekao je predsjednik komisije Richard Neal.

Trump je odmah reagovao na objavljivanje svojih poreskih prijava.

“Demokrate to nikada nisu trebale da urade, Vrhovni sud to nikada nije trebalo da odobri, a to će dovesti do užasnih stvari za mnogo ljudi”, poručio je Trump.

