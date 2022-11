Imran Khan upucan, snimke s mjesta nesreće su uznemirujuće

Naoružani napadač je navodno otvorio vatru dok je Khan držao govor pristalicama na skupu u Wazirabadu (grad u Pakistanu).

Cordelia Lynch iz Sky Newsa, koja je bila na licu mjesta, rekla je da je producent Sky Newsa stajao blizu Khana i vidio trenutak kada je političar upucan.

Khan je hitno odveden sa mjesta događaja, a njegove pristalice su izjavile da je preživio pokušaj atentata.

Bivši igrač kriketa – koji se zalagao za nove izbore nakon što je svrgnut s vlasti u aprilu – držao je vatrene govore na skupovima širom zemlje.

Bio je šest dana u maršu od Lahorea do Islamabada u nastojanju da dovede prijevremene izbore u zemlju, zalažući se za radikalne promjene, kada se dogodila pucnjava.

Okupila se velika gomila da ga čuje kako govori – a Lynch je rekla da ga je upravo intervjuirala na mjestu događaja o prijetnjama nasiljem tokom kojih je opisao marš kao “mirni” protest. prneosi “Radiosarajevo“.

