Vojska nema ništa: ruski vojni regruti sami kupuju opremu

“Nisu nam dali apsolutno nikakvu opremu. Vojska nema ništa, morali smo sami kupiti svu opremu”, požalio se Vladimir (23), koji je bio regrutiran u sklopu mobilizacije Vladimira Putina ranije ovog mjeseca.

“Morao sam čak i farbati svoj pištolj kako bih prekrio hrđu. To je noćna mora… Uskoro će nas natjerati da sami kupujemo granate”, dodao je u pozivu koji je Šiškanova snimila i postavila na svoju stranicu na ruskoj društvenoj mreži VK. Vladimirova priča nije jedina. Širom zemlje, novomobilizirani muškarci kupuju sve, od termo donjeg rublja do pancirnih prsluka, dok se pojavljuju novi dokazi da im ruska vojska s nedostatkom opskrbe nije bila u mogućnosti osigurati ni ono osnovno kada su stigli na frontu.

Na Telegramu su se pojavili deseci kanala za raspravu u kojima supruge i sestre mobiliziranih muškaraca dijele savjete o tome gdje je najbolje kupiti pancire i odjeću za svoju rodbinu prije nego što se odu boriti u Putinovom ratu u Ukrajini, prenosi Federalna.

“Od jutra do večeri tražim po internetu kako bih pronašla dobre ponude za naše dečke”, rekla je Anastasia, članica grupe Help for Soldiers, koja se nalazi u ruskoj regiji Sverdlovsk u blizini planine Ural.

Anastasia je rekla da je lokalni ured za novačenje u Sverdlovsku “snažno savjetovao” novomobiliziranim vojnicima da ponesu vlastitu opremu, uprkos izjavama ministarstva odbrane da će svi mobilizirani vojnici biti odjeveni i opremljeni.

Za neke Ruse nedostatak osnovne opreme potiče sve veću spoznaju da se njihova vojska, hvaljena prije invazije kao borbena snaga svjetske klase, pokazala bolno nedovoljno pripremljenom za rat.

“Dovoljno je loše što nam oduzimaju naše muškarce”, rekla je Anastasia, učiteljica iz Brjanska, ruskog grada manje od 100 milja od granice s Ukrajinom. “Morali smo mjesečnu platu potrošiti na opremu mog supruga kako bi se on barem imao priliku vratiti. Iskreno, potpuno je neugodno. To je haos, rekla je. Nalet kupovine doveo je do nestašica i naglog skoka cijena u trgovinama odjeće za van i na internetskim tržnicama koje prodaju vojnu opremu.

Prema izvještaju poslovnog lista Kommersant, cijene pancirnih prsluka porasle su za 500% i sada se prodaju za čak 1590 KM. Slična poskupljenja zabilježena su i za kacige i osnovnu opremu za kampiranje.

“Naše zalihe su prazne. Vreće za spavanje rasprodane su dva dana nakon objave mobilizacije,” rekao je Aleksej, vlasnik trgovine za planinarenje i aktivnosti na otvorenom u Ekaterinburgu, četvrtom najvećem ruskom gradu. “Imamo samo nekoliko zimskih čizama i dva šatora. Ovo nam se nikada prije nije dogodilo.”

Čini se da je ono malo opreme koju vojska izdaje novomobiliziranim vojnicima zastarjelo ili posve neprikladno.

U jednom videu koji kruži društvenim mrežama, mobilizirani ruski vojnik žali se da je dobio pancir napravljen za Airsoft igre bez stvarnog otpora na metke. Slično tome, Vladimir je svojoj sestri u pozivu s prve linije rekao da je njegova jedinica dobila nišane za Airsoft puške.

Čak i prije Putinovog pokretanja mobilizacije, vojni nedostaci ruske vojske – na papiru druge najveće u svijetu, s budžetom od oko 130 milijardi KM godišnje – bili su bolno razotkriveni jer Moskva nije uspjela postići svoj cilj brzog preuzimanja Kijeva.

Nakon ruske vojne kampanje u Gruziji 2008., ministarstvo odbrane te zemlje, pod vodstvom Putinovog saveznika Sergeja Šojgua, pokušalo je obnoviti vojsku, s ciljem da je transformira u sofisticiranu, modernu silu, garantujući pritom da će iskorijeniti korupciju.

Ali otkako su ruski tenkovi ušli u Ukrajinu 24. februara, njena vojna oprema sistemski je slabila do stupnja koji je iznenadio većinu zapadnih analitičara. U obavještajnom brifingu u nedjelju, Ministarstvo odbrane Ujedinjenog Kraljevstva reklo je da su “endemska korupcija i loša logistika” i dalje uzrok “lošeg učinka” Rusije u Ukrajini. Ministarstvo je reklo da je prosječna količina lične opreme koju Rusija daje svojim mobiliziranim rezervistima “gotovo sigurno niža od ionako loše opskrbe prethodno raspoređenih trupa”.

“Uopće nisam iznenađen što vidim u kakvom se neredu vojska nalazi”, rekao je Gleb Irisov, bivši poručnik zračnih snaga koji je napustio rusku vojsku 2020. i sada živi u SAD-u.

“Vojska je oduvijek bila duboko korumpirana, a ta se pitanja nikada nisu pravilno rješavala. Nisu trošili novac na osoblje dok su se naši seniori bogatili“, dodao je. Opozicioni čelnik Aleksej Navalni i njegov istraživački tim objavili su niz razotkrivanja povezujući visoke dužnosnike odbrane sa skupim nekretninama i skrivenim bankovnim računima, uključujući istragu iz 2015. o vili vrijednoj 16 miliona funti koja je navodno bila u vlasništvu Šojgua. Drugi podaci pokazuju da se malverzacije odvijaju u svim činovima vojske.

Nedavna istraga koju je proveo ruski BBC News pokazala je da su tokom posljednjih osam godina vojni sudovi izrekli više od 550 kazni za krađu odjeće iz vojnih zaliha. Ukupno, tokom istog razdoblja, sudski podaci otkrili su da je otvoreno više od 12.000 slučajeva korupcije koji uključuju krađu vojne opreme, a neki su se slučajevi dogodili čak i nakon što je Rusija napala Ukrajinu. Opseg Putinove masovne mobilizacije sada je pogoršao neke od već postojećih problema, rekao je Pavel Luzin, nezavisni ruski vojni stručnjak.

“Rusija jednostavno nije bila spremna za mobilizaciju ovog razmjera. Bila je osuđena na probleme s logistikom.”

Luzin je objasnio da je Kremlj tokom posljednja dva desetljeća nastojao revidirati svoju vojsku, odmaknuvši se od vojske temeljene na regrutaciji na onu koja ovisi o profesionalnim snagama.

“Kada je mobilizacija objavljena, nije postojao nikakav mehanizam za njenu provedbu”, rekao je Luzin. Očigledni problemi s opremom i logistikom sada su postali previše značajan problem da bi ga vlasti ignorirale.

U srijedu je Valentina Matvijenko, visoka političarka i članica Putinovog vijeća sigurnosti, naredila antimonopolskim agencijama u zemlji da reguliraju tržišne cijene vojne opreme.

“Cijene najnužnijih stvari za mobilizirane novake su skočile u nebo. Nije jasno zašto, na temelju čega”, rekla je Matvijenko, piše The Guardian.

Nekoliko sati nakon Matvijenkove izjave, ruski premijer Mihail Mišustin pozvao je poduzeća da “brzo povećaju proizvodnju opreme i tehnologije” potrebne za ono što Moskva naziva svojom “specijalnom vojnom operacijom”.

Facebook komentari