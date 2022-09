Britanski obavještajci: Rusi bježe u panici

Ukrajina je nastavila konsolidirati kontrolu nad novooslobođenom regijom Harkiv, kaže britansko Ministarstvo obrane u svom posljednjem brifingu.

Ažuriranje, objavljeno na Twitteru, kaže da su neke ruske snage pobjegle od napredovanja ukrajinskih trupa “u očitoj panici”, ostavljajući za sobom ključnu opremu, pišu Vijesti.ba.

