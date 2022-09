Oglasila se porodica Elizabete Druge: Otkriveno kako je preminula kraljica

Kraljevska porodica se oglasila nakon što je preminula kraljica Elizabeta II, prenosi Radio Sarajevo.

Na zvaničnom Twitter nalogu kraljevske porodice pisalo je.

“Kraljica je umrla mirno u Balmoralu danas popodne.

Kralj i kraljica supruga ostaće večeras u Balmoralu, a sutra će se vratiti u London”, navodi se u tweetu.

Podsjetimo, kraljica Elizabeta II preminula je u 97. godini. Bila je na tronu od svoje 25. godine. Naslijedit će je najstariji sin, princ Charles.

Od kraljice se opraštaju brojni sadašnji i bivši visoki zvaničnici kao što su Bill Clinton, Volodimir Zelenski, Charles Michel, Tony Blair itd.

The Queen died peacefully at Balmoral this afternoon.

The King and The Queen Consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow. pic.twitter.com/VfxpXro22W

— The Royal Family (@RoyalFamily) September 8, 2022