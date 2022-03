Putin bi mogao nuklearnim oružjem napasti Poljsku

On smatra da bi, kako je kazao, frustrirani Putin mogao izvesti ograničeni nuklearni udar na Poljsku.

– Gdje bi to mogao napraviti? Vjerojatno ne u Ukrajini, ali možda u Poljskoj – rekao je objašnjavajući da bi se udar mogao dogoditi čak i nekim naseljenim područjima te zemlje, pišu Vijesti.

– To se obično događa na ruskim vojnim vježbama. Način na koji to postavljaju u svojim vježbama je da Rusija zbog podrške NATO-a Ukrajini počne gubiti i onda odluči upotrijebiti nuklearno oružje, a NATO zatim kaže Bože, pravi zakon, nuklearni rat, ovo bi mogao biti treći svjetski rat, ok, pošto su tako ozbiljni, povući ćemo se – rekao je Klark, prenosi Sky News.

