Napadnuta Putinova rezidencija u Moskvi: Molotovljev koktel bačen na Kremlj!

Na društvenim mrežama objavljen je video napada na rezidenciju predsjednika Rusije Vladimira Putina.

Snimak, nastao u centru Moskve, prizakuje nepoznatu osobu koja baca molotovljev koktel na zid Kremlja, objavila je NEXTA.

Za sad nema informacija o “napadaču na zid”, kao ni o tome jesu li ga ruske snage sigurnosti privele. prneosi “Radiosarajevo“.

Riječ je o odrasloj muškoj osobi srednje životne dobi koja se očigledno ne slaže sa stavovima ruskog predsjednika.

Video je za kratko vrijeme postao viralan i samo na Tik Toku pogledan je već više od 250.000 puta

Pogledajte “napad” molotomljivim koktelom na Putinovu rezidenciju:

⚡️In the center of #Moscow, an unknown person threw a Molotov cocktail at the #Kremlin wall. pic.twitter.com/SGZWKmMhsr

— NEXTA (@nexta_tv) March 23, 2022