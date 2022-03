Ukrajinci: Pokušali su ubiti Volodimira Zelenskog

Tajnik ukrajinske službe nacionalne sigurnosti Oleksij Danilov rekao je da je elitna skupina Kadirovici (Kadirovljevi razbojnici) pokušala ubiti ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, no spriječili su ih u tome, piše Euromaidan Press.

An assassination attempt on Volodymyr Zelenskyy, prepared by an "elite group of Kadyrovtsi (Kadyrov's thugs)," has been prevented in Kyiv Oblast, @NSDC_ua secretary Oleksiy Danilov said. They were terminated.

— Euromaidan Press (@EuromaidanPress) March 1, 2022