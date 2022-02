Ukrajinski vojnik u trenutku granatiranja: ‘Mama, tata, volim vas’

Ruske snage ispalile su u četvrtak projektile na nekoliko gradova u Ukrajini i iskrcale snage na njezine južne obale. U toku jutra na društvenim mrežama pojavile su se brojne video snimke ruskog napada na susjednu zemlju, piše Novi.

U brojnim snimkama vide se eksplozije i gusti crni dim nakon granatiranja, a čuju se zvuci sirena. No, na Twitteru se sada pojavila i jedna osobnija snimka, ukrajinskog vojnika koji roditeljima poručuje da ih voli.

A video of a Ukrainian soldier after the shelling appeared on social networks

Mom, Dad, I love you."

#UkraineRussiaCrisis #Ukraine pic.twitter.com/Itz413EhHU

— fazil Mir (@Fazilmir900) February 24, 2022