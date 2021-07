Dramatični požari i dalje bjesne u Turskoj: Poginule tri osobe

U strahovitim požarima u Turskoj poginule su najmanje tri osobe, a više od stotinu ih je povrijeđeno. Sumnja se da su požari.

U akcijama gašenja požara koje još uvijek traju učestvuje avion, dron, helikopteri, cisterne, vatrogasci i vatrogasna vozila. Pored toga i građani Turske daju sve od sebe, te pomažu onoliko koliko je u njihovoj moći, kako bi se zaustavili požari. prenosi “Avaz“.

Turskoj je, u ovim akcijama gašenja požara najviše pomogla Rusija, poslavši tri aviona Be-200, za gašenje požara. Pored Rusije i ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski je najavio da će danas poslati avion za gašenje požara.

Predsjednik Azerbejdžana, Ilham Alijev je također najavio da će danas u Tursku poslati ekipe kako bi pomogli u gašenju požara.

Najteža situacija je u gradu Manavgat, a koji se nalazi na području Antalije. Riječ je o vrlo popularnoj turističkoj destinaciji.

Turski predsjednik Redžep Tajip Erdoan (Recep Tayyipe Erdogan) je izjavio da će mobilisati sve potrebne resurse kako bi se požar ugasio.

#HELP Helicopters, drones, planes and thousands of firemen are currently trying to control fires in 13 different locations in southern Turkey. #PrayForTurkey #pakistanstandwithturkey #helpturkey #istanbul #alikeskin #imrankhanPTI #iubstudentswantonlineexam #NCOCSavePakStudents pic.twitter.com/Rymxjl6D6P

— Fary 🇵🇰💕🇹🇷 (@faysofficial) July 30, 2021