Izašla iz hotela da se nađe sa mužem, a dijete ostavila dadilji: Ubrzo je shvatila da je žrtva opakog plana

Metropolitansko odjeljenje Istražnog komiteta Ruske Federacije otvorilo je slučaj o nestanku trogodišnje Eve u hotelu sa tri zvijezdice “Bjanka” u Beču, a njena majka Alena otkrila je za Mk.ru detalje otmice u koju je po svoj prilici umiješan njen 36-godišnji suprug Maji El-Ali iz Libana.

Alena je, naime, krenula sa mužem i kćerkom na liječenje u Njemačku, a prenoćili su u Beču.

U jednom momentu, muž ju je pozvao da izađu na večeru, a predložio je da dijete ostane kod dadilje, što je Alena prihvatila.

Kada su večerali, Alena se vratila sama u hotel, a u sobi nije bilo ni dadilje, ni djeteta.

Takođe, nije joj se javljao ni suprug, a prema njenim tvrdnjama, to je sve bilo njegovo maslo kako bi oteo dijete i odveo ga u svoju matičnu zemlju, u Liban.

– Supruga sam upoznala 2007. godine kada sam pohađala kurseve arapskog jezika. U to vrijeme prešla sam iz glavnog preduzeća Ruskih željeznica u poslovnicu na Bliskom istoku. Nekoliko godina kasnije smo se vjenčali i dobili kćerku kojoj je odmah po rođenju dijagnostikovana Hirsprungova bolest i emfizem desnog plućnog krila. Suprug me je ubijedio da bi zbog sankcija uvedenih Rusiji trebalo odvesti dijete u Evropu na liječenje, ali da je olakšavajuća okolnost to što bar on nije Rus. Nas dvoje nismo bili baš u sjajnim odnosima – navela je Alina, piše portal “Objektiv“.

Maji, koji je pošao sa ženom i kćerkom, insistirao je da prenoće u Beču, a po svemu sudeći, za to vrijeme skovao je plan kako da otme dijete i osveti se majci sa kojom su odnosi zahladili, ali i kako bi se pomirio sa njom.

Iste večeri, uslijedio je telefonski poziv supruga, koji joj je hladnokrvno rekao da su on i kćerka u Libanu.

– Rekao je da je otmicu planirao već duže vrijeme, a da bi organizovao kidnapovanje sopstvenog djeteta, uložio je 120.000 eura. Takođe je rekao da želi da se pomirimo. Poslije nekog remena kontaktirala me je dadilja koja nije rekla gdje se nalazi, ali mi je otkrila da je te večeri dijete predala ocu – navela je Alena.

Za svog supruga smatra da preko kćerkice Eve želi da manipuliše njom.

