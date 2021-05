Tukao Kristinu pred djecom dok nije umrla: Dok je opisivao zločin, policajci su zanijemili od užasa

Kenet Manzanares (43) proiznao je prošle godine krivicu za ubistvo svoje supruge Kristine Manzanares, s tim što se u novom sudskom spisu navodi da je bio podvrgnut testiranju koje je otkrilo razne poremećaje.

Manzanaresov branila Džejmi Mekgrejdi istakao je da je njegov klijent prošao “neuropsihološka ispitivanja i neuropsihijatrijske preglede mentalnog statusa”, koji su otkrili neurokognitivni poremećaj, poremećaj raspoloženja i druga funkcionalna oštećenja koja su doprinjiela njegovom nasilnom napadi, pa je stoga zatražio blažu kaznu.

U memorandumu o kazni, Mekgrejdi je rekao da je zbog mentalnog stanja Manzanares jedva sposoban da se prisjeti brutalnog premlaćivanja supruge, uz tvrdnje da se njegov klijent izuzetno kaje.

– On razumije gubitak koji njegova djeca, njegova porodica i prijatelji osjećaju kao posljedicu Kristinine smrti. Tokom pritvora, Keni se trudio da razumije ovu tragediju. Iako je saznao nešto više o sebi i svojim oštećenjima, svijestan je da to nije opravdanje, niti će time utješiti one koji su voljeli njegovu ženu – naveo je advokat.

U noći u kojoj se dogodila tragedija Kenet i Kristina krstarili su Aljaskom sa svoje troje djece.

Prema policijskom izvještaju, Kristina je prethodno zatražila razvod, nakon čega ju je muž krvnički pretukao i pokušao da je baci kroz prozor, u prisustvu dvoje djece.

Od posljedica zadobijenih povreda, Kristina je preminula.

Prilikom hapšenja iste večeri, na pitanje šta se dogodilo, Kenet je rekao da ga je nerviralo to što njegova supruga “ne prestaje da se smije” i da je u tom trenutku imao “višak testosterona”.

Policajci su u nevjerici slušali njegovo obraćanje, tvrdeći da definitivno nije normalan.

Potom je detaljno opisao da ju je više puta pesnicom udarao dok joj glava nije bila u potpunosti krvava i dok se nije onesvijestila, dok bi prilikom sljedećeg saslušanja rekao da se ne sjeća šta se desilo, prenosi “Objektiv“.

