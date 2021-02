Snažna snježna oluja pogodila američku istočnu obalu

Do ponedjeljka ujutro snježne padavine počele su u državama New York, New Jersey i Pennsylvanija, gdje bi u narednim danima moglo pasti do 60 cm snijega.

Udari vjetra do 80 kilometara na sat se predviđaju za nekoliko dana stvarajući snažnu snježnu oluju.

New York City i New Jersey proglasili su vanredno stanje, javlja BBC.

Oluja, koja će uzrokovati padavine dva dana zaredom, već je napravila pustoš na lokalnim putovanjima. Gradonačelnik New Yorka Bill de Blasio izdao je naredbu kojom se ograničavaju neesencijalna putovanja u ponedjeljak od 06.00 sati ujutro po lokalnom vremenu.

U New Jerseyu, guverner Philip Murphy zaustavio je u ponedjeljak rad autobusnih i željezničkih kolodvora u državi. Njegova hitna naredba omogućava vlastima da zatvore puteve i evakuiraju domove.

Glavni aerodromi na putu oluje, uključujući međunarodni aerodrom Newark Liberty, aerodrom John F Kennedy i međunarodni aerodrom Philadelphia, otkazali su stotine letova. Na njujorškom aerodromu La Guardia svi letovi su obustavljeni od ponedjeljka ujutro.

Oluja će zaustaviti i distribuciju vakcina u Connecticutu, New Jerseyu, Rhode Islandu, Philadelphiji, dijelovima Washingtona, DC-a i području New Yorka, prenosi “Fena”.

